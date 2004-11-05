خريد و فروش خودرو بدون تاييد راهنمايي و رانندگي در دفاتر ثبت اسناد و املاك غير قانوني است

سردار سيد جعفر هاشمي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر گفت : هر گونه نقل و انتقال خودسرانه خودروهاي مدل 80، 81 ، 82 و 83 در دفاتر ثبت اسناد و املاك غير قانوني بوده و شهروندان بايد ضمن اجتناب از اين كار ، تنها با مراجعه به 3 مجتمع مجاز نقل وانتقال خودرو كه از سوي راهنمايي ورانندگي داير شده ، نسبت به انتقال قانوني خودروي خود اقدام كنند .

وي با بيان اينكه طرح ملي تعويض پلاك در سه مرحله انجام شد ، افزود : مرحله اول اين طرح به صورت پايلوت اجرا شد و به دليل جديد بودن اين طرح در كشور و از آنجا كه تخصيص پلاك به فرد و مسئوليتها و عواقب فردي در مورد پلاك خودرو تجربه نشده بود ، يك دوره آزمايشي براي اين طرح مقرر شد تا علاوه بر آموزش و اطلاع رساني، توانايي و امكانات موجودمان را هم بسنجيم كه در فاز اول اين طرح حدود 50 هزار وسيله نقليه شماره گذاري شدند .

سردار هاشمي اظهار داشت : در گام دوم اين طرح كه از اسفند 82 آغاز شد ، خودروهاي نوشماره به اين طرح پيوسته و در اين راستا شماره گذاري پلاك هاي جديد براي توليدات جديد كارخانجات شروع شد ، گام سوم حركت بسيار مهمي در تاريخ كشورمان بود چراكه به جز سال 47 كه پلاكهاي 4 رقمي به 5 رقمي تبديل شدند ديگر از آن سال به بعد ما طرح تعويض پلاك را اجرا نكرديم يعني شكل هاي مختلف پلاك وارد صحنه شد ،تنوع رنگ و شكل ظاهري ايجاد شد اما محتوا و شيوه ها تغيير چنداني نيافت و شيوه كار نيز دستي و يا نيمه مكانيزه بود .

وي افزود : بنابر اين براي نخستين بار در كشور طرح تعويض پلاك از 25 مهرماه براي خودروهاي مدل 80، 81 و 82 اجرا شد كه در آن به مردم اعلام گرديد كه اين پلاكها به عنوان پلاك غير مجاز مطرح است لذا به هنگام نقل و انتقال بايد ابتدا به راهنمايي و رانندگي مراجعه كنند تا در آنجا مشخصات خودرو در رايانه ها ثبت و پلاك مربوط به خريداران تحويل و اسناد مربوط به خريداران توسط راهنمايي ورانندگي چاپ و در اختيار خريدار و فروشنده قرار گيرد .

سردار هاشمي ادامه داد : بنابر اين با توجه به اينكه نقل و انتقال اينگونه خودروها در دفاتر اسناد رسمي و بدون گواهينامه راهنمايي رانندگي ممنوع است به شهروندان توصيه مي كنيم در صورتي كه قصد نقل و انتقال خودرويي را دارند حتما به اولين واحد راهنمايي و رانندگي و مراكز خدمات نقل و انتقال خودرويي ( كه در تهران 3 مجتمع با ظرفيت 1 هزار و 300 نفر در حال حاضر كه تا 4 هزار نفر نيز قابل توسعه است و در 115 شهرستان كشور در هر كدام يك مجتمع براي اين امر در نظر گرفته شده ) مراجعه و با اطمينان خودروي مورد نظر خود را خريداري كنند چراكه در اين مراكز خودروها با دقت بازرسي مي شوند تا از فروش خودروي قاچاق، سرقتي و مجهول المالك با اسناد جعلي به مردم جلوگيري شود .

وي افزود : پيش از اجراي اين طرح از آنجا كه خريدار و فروشنده براي معامله خودروي مورد نظرشان بدون كوچكترين كنترلي در سوابق راهنمايي ورانندگي ، به دفاتر اسناد رسمي مراجعه كرده و خودرو را معامله مي كردند به همين دليل هر روز شاهد مراجعه دهها نفر مال باخته به كلانتري ها بوديم اما با اجراي اين طرح اسنادو مداركي كه به مردم داده مي شود داراي اقلام امنيتي است و مردم به سادگي مي توانند متوجه شوند كه سند خودرو اصل يا جعلي است.

جانشين معاونت راهنمايي ورانندگي ناجا تاكيد كرد : همچنين افرادي كه متقاضي دريافت خدمات پس از شماره گذاري هستند نيز مي توانند به مجتمع هاي مجاز سه گانه خدمات نقل و انتقال خودرويي راهنمايي و رانندگي مراجعه كنند تا در همانجا ضمن ارائه اين خدمات نسبت به ارائه ساير خدمات مورد نياز اقدام شود .