تشکیل مجمع ناشران انقلاب یک ضرورت انکارناپذیر است

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد نثاری گفت: ناشران انقلابی مطالباتی دارند که باید از طریق چنین مجامع و تشکیلاتی پیگیری و محقق شود.
وی ادامه داد: با اینکه خیلی دیر برای راهاندازی این تشکیلات اقدام شده است اما در حال حاضر این مجمع میتواند بسیاری از کاستیها و کمبودهای گذشته را در زمینه تولید و توزیع آثار انقلابی جبران کند.
وی اظهار داشت: مقام معظم رهبری سالیان سال است که در خصوص ورود فرهنگ وارداتی سخن گفتهاند و به دنبال اجرای راهحلهایی برای آن بودند؛ ما از طریق این مجمع میتوانیم این مطالبات را پیگیری کنیم.
رئیس موسسه انتشارات امیرکبیر ادامه داد: یکی از دغدغههای ناشران انقلاب نیز این است که بتوانند به درستی دین و ارزشهای انقلابی را به نسل جوان انتقال دهند و این مجمع میتواند این فضا را برای آنان فراهم کند.
نثاری افزود: متاسفانه ما با مطالبات مقام معظم رهبری در حوزه محتوا، تولید و توجه به ارزشهای انقلابی فاصله زیادی داریم در صورتی که نیاز امروز جامعه ما برآورده شدن همه این مطالبات است.
وی مبنای اصلی دنیای امروز و تحولات اخیر در منطقه را نیاز به دین و ارزشهای انقلابی دانست و گفت: مقام معظم رهبری 20 سال پیش این خواسته را از متولیان فرهنگی داشتهاند و تحقق این امر فقط با تولید و توزیع محتویات دینی اتفاق میافتد.
نثاری تاکید کرد: نمیتوان به طور قطع گفت که کاری نشده، اما اقداماتی که انجام شده آنقدر جسته و گریخته بوده که امروزه ما با انبوه مطالبات از سوی جامعه مواجهایم.
رئیس موسسه انتشارات امیر کبیر ادامه داد: جامعه امروزی از ما به عنوان متولیان امر نشر، خوراک فکری میخواهند و به دنبال این هستند که از طریقی برای شبهات به وجود آمده، پاسخی پیدا کنند.
نثاری ادامه داد: امروزه وجود دنیای مجازی میتواند هم نیازهای جامعه را شناسایی کند و هم ناشران را برای پیدا کردن راهحلهای بهتر برای ارتباط با مخاطب یاری دهد. امروز دیگر زمان آن نیست که بخواهیم انفرادی و جداگانه حرکت کنیم، زیرا اقتضای جامعه امروز حرکت و خرد جمعی است.
