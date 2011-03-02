206 سمن در خراسان جنوبی فعال است

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، حبیب الله زارعی بعد از ظهر چهارشنبه در اولین همایش سازمان های مردم نهاد استان اظهارداشت: با توجه به نوپا بودن خراسان جنوبی فعالیت این تعداد سازمان بسیار امیدوار کننده است که نشان از زیربنای فرهنگی و مذهبی استان است.

وی به فعالیت 174 کانون در خراسان جنوبی اشاره کرد و بیان داشت: فلسفه اصلی به وجود آمدن این سمن‌ها رفع نیازهای معقول و منطقی مردم در تمام زمینه‌ها از جمله فرهنگی و مذهبی است.

وی ادامه داد: از آنجایی که سازمان‌های مردم نهاد تجلی مشارکت مردم در امور دولتی هستند لذا باید بحث حمایت از این سازمان‌ها از شعار به عمل تبدیل شود.

وی اظهار کرد: سازمان‌های مردم نهاد ارائه دهنده خدمات فرهنگی، مذهبی، خیریه، علمی، آموزشی و اجتماعی به افراد جامعه هستند.

زارعی با اشاره به اینکه هلال احمر بزرگترین سازمان مردم نهاد کشور را تشکیل می دهد، خاطر نشان کرد: سازمان های مردم نهاد تشکل‌های داوطلبانه و غیرانتفاعی هستند که به صورت خداپسندانه در همه زمینه‌ها ارائه خدمات به افراد جامعه دارند.

به گفته این مسئول بهزیستی با 47 سمن، سازمان ملی جوانان با 52 سمن، استانداری با 18 سمن و فرمانداری با 19 سمن اقدام به هدایت و حمایت از سمن‌ها را در دستور کار دارند.

وی، از افتتاح نمایشگاه سازمان های مردم نهاد در استان خبر داد و گفت: در این نمایشگاه 55 سازمان مردم نهاد در 102 غرفه دستاوردهای خود را به نمایش می گذارند.

زراعی با بیان اینکه سازمان‌های مردم نهاد رویکرد دینی دارند، یادآور شد: رعایت اصول خدا محوری، گسترش عدالت و تلاش و پشتکار لازمه موفقیت سازمان‌های مردم نهاد است.