انجمن مفاخر علمی در گلستان راه اندازی شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، غلامرضا منتظری عصر چهارشنبه در همایش علمی جایگاه قابوس نامه در فرهنگ و ادب ایران اسلامی در گنبد کاووس افزود: این انجمن برای آشناسیی و شاسایی بیشتر مفاخر جرجان زمین شکل گرفته است.

وی اظهار داشت:" متاسفانه بسیاری از مفاخر علمی و ادب ناشناخته مانده است و نسل کنوی نسبت به آنها بی توجه است.

وی خاطرشان کرد: این مفاخر گنجینه گرانبهایی است که باید قدر آنان را دانست و به درستی و شایسته معرفی شوند.



به گفته منتظری، ادب فارسی، سفیر صلح و دوستی ، مهر و محبت و وحدانیت بوده و پشتواه فرهنگی به شمار می آید.

شماری از فرهنگ دوستان و علاقمندان به فرهنگ و ادب ایران زمین در همایش علمی قابوسنامه در گنبد شرکت دارند.

قابوس بن وشمگیر، امیر عنصر المعالی کیکاووس بن اسکندربن قابوس بن وشمگیر،‌ از امیران دانشمند و از ادیبان توانا و نویسندگان چیره دست آل زیار بود که در 462 ه.ق از دنیا رفت.



قابوسنامه مهمترین اثر این نویسنده است که در ان پند هایی برای تعلیم و تربیت پسرش، گیلانشاه درج شده تا وی برای یک پادشاه عادل و مقتدر تربیت شود.



عنصر المعالی کیکاووس دومین ستاره درخشان علم و ادب خاندان زیاری بود و نمادی از فرهنگ و اندیشه های اجتماعی مردم ایران است.