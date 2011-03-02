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۱۱ اسفند ۱۳۸۹، ۱۸:۰۴

شرکت تولیدی پودرهای صنعتی و معدنی قاین افتتاح شد

شرکت تولیدی پودرهای صنعتی و معدنی قاین افتتاح شد

بیرجند - خبرگزاری مهر: طی مراسمی با حضور معاون وزیر صنایع و معادن شرکت تولیدی پودرهای صنعتی و معدنی قاین در خراسان جنوبی به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، رئیس سازمان صنایع و معادن خراسان جنوبی پیش از ظهر چهارشنبه در مراسم افتتاح شرکت تولیدی پودرهای صنعتی و معدنی قاین، اظهار داشت: سرمایه‌ گذاری ابت این شرکت بالغ بر 22 هزار میلیون ریال بوده است. 

علیرضا جمیع اشتغالزایی ایجاد شده در راستای اجرای این پروژه را 25 نفر عنوان کرد و بیان داشت: این شرکت سالانه ظرفیت 50 هزار تن پودر را دارد.

وی مساحت زمین این شرکت را 60 هزار متر مربع اعلام کرد و افزود: این شرکت با یک ‌هزار و 550 مترمربع زیربنا و توان برق مصرفی 300 کیلو وات راه اندازی شده است.

رئیس سازمان صنایع و معادن خراسان جنوبی در پایان یادآور شد: میزان تسهیلات دریافتی این شرکت نیز 14 هزار و 200 میلیارد ریال و بانک عامل آن بانک صادرات است.

کد مطلب 1265645

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