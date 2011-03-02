شرکت تولیدی پودرهای صنعتی و معدنی قاین افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، رئیس سازمان صنایع و معادن خراسان جنوبی پیش از ظهر چهارشنبه در مراسم افتتاح شرکت تولیدی پودرهای صنعتی و معدنی قاین، اظهار داشت: سرمایه‌ گذاری ابت این شرکت بالغ بر 22 هزار میلیون ریال بوده است.

علیرضا جمیع اشتغالزایی ایجاد شده در راستای اجرای این پروژه را 25 نفر عنوان کرد و بیان داشت: این شرکت سالانه ظرفیت 50 هزار تن پودر را دارد .

وی مساحت زمین این شرکت را 60 هزار متر مربع اعلام کرد و افزود: این شرکت با یک ‌هزار و 550 مترمربع زیربنا و توان برق مصرفی 300 کیلو وات راه اندازی شده است .