6 عنوان ویژه برنامه نوروزی از رادیوالبرز آماده پخش شد

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، "نسیم صبا" عنوان برنامه ای است که گروه نیمروزی رادیوالبرز برای 11 روز آغازین فروردین ماه از ساعت شش تا شش و 30 دقیقه در نظر گرفته است.

این برنامه به تهیه کنندگی سارا آقامحمدی به روی آنتن می رود و در هر برنامه مخاطبان بخشی از ادعیه هایی مربوط به بهار طبیعت و نوروز را می شنوند.

هر برنامه موضوعی خاص دارد و پس از طرح موضوع مصداقهایی از مفاهیم موجود در دعا و در زندگی مورد بررسی قرار می گیرد.

این برنامه می کوشد راهکارهای مردم برای عملکرد بهتر در سال جاری را پیش روی شنوندگان قرار دهد.

سال از نو

برنامه ای متفاوت برای ایام ویژه نوروز است که توسط گروه نیمروزی از هفتم فروردین به تهیه کنندگی سمیه فضل علی و لیلا مویدی به صورت زنده و مستقیم روی آنتن خواهد رفت.

این برنامه در قالب ترکیبی نمایشی بوده که بر اساس آیتم های در نظر گرفته، موضوعات متنوعی را برای مخاطبان فرهیخته، جوانان و خانواده های محترم تهیه و تدارک دیده شده است.

از آنجا که زمان پخش برنامه مصادف با هفته دوم نوروز است و از طرفی رویکرد برنامه هم اقتصادی است، لذا عوامل برنامه ساز سعی دارند با ایجاد فضایی مفرح و شاد به همراه ارائه آموزش های کاربردی به مباحثی از حوزه های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی بپردازند.

بهره بردن صحیح از تعطیلات نوروزی در کنار الگوی صحیح مصرف از اهداف مهم این برنامه است.

بهار از نو

بهار نو به عنوان تک برنامه ویژه ساعات تحویل سال است که به همت آقایان سید سعید حسن تاش و حامد توکل از گروه شبانگاهی از ساعات 24 تاچهار صبح به روی آنتن می رود طی این چهار ساعت شنوندگان قصه های طنز شب عید در سالهای گذشته رو این منظوم و طنز از نوروز و خانواده ها خاطرات هنرمندان و ورزشکاران از زبان خودشان قطعات طنز نمایشی، روایتهایی از آداب و سنن نوروزی و متنهایی با موضوع دید و بازدید عیدی خرید شب عید را خواهند شنید.

هدف از این برنامه ترویج آداب و سنن صحیح ایرانی، اسلامی است و ترویج خودباوری و فرهنگی است.

طلوع احسن الحال

عنوان تک برنامه ای است که در ساعت شش بامداد اولین روز فروردین با تلاش سارا آقا محمدی از گروه نیمروزی پخش خواهد شد.

سارا آقامحمدی می کوشد در این برنامه به حلول سال نو و تاثیر نو شدن زمان بر دیگر رفتارها بپردازد و عبارت احسن الحال را در دعای تحویل سال را بن مایه خود قرار داده است.

لطفا سلامت باشید

تعطیلات نوروزی زمان مناسبی برای بیشتر خانواده های ایرانی است تا به صله ارحام بپردازد یا به سراغ مسافرتهای جمعی بروند این ایام با همه ی شیرینی که دارند می توانند با کوچکترین غفلت به خاطره ای تلخ بدل شوند آماده و هوشیار بودن در این رهگذر می تواند راه حوادث را تا حدود زیادی مسدود نماید همه ی آنچه گفته شد دستمایه حامد توکل تهیه کننده ی گروه شبانگاهی قرار گرفته تا برنامه ای با عنوان لطفاً سلامت باشید را در ایام نوروز جایگزین فارنهایت سیزده سی کند .او می کوشد با قطعات نمایشی کوتاه بعضی غفلت ها را باز نهایی کند و از منظر مردم و کارشناسان راههای پیشگیری یا درمان بسیاری حوادث را بررسی کند.

صبح نو

صبح نو عنوان برنامه ای است که طی 13 روز آغازین سال 90 جایگزین برنامه صبح البرز خواهد شد، نوید دانشور و مصطفی فرهنگی تهیه کنندگان گروه صبحگاهی می کوشند در این برنامه به نقش اعضای خانواده در تعیین مکان تعطیلات و سفر و تاثیر آن بر خانواده و روایت داستان های کوتاهی درباره ی موضوع برنامه بپردازند، این برنامه با روایت قطعات ادبی کوتاه بهاری سعی در ایجاد فضایی شاد و مفرح متناسب با حس وحال اجتماع داشته باشد.