نخستین همایش بین المللی " اسلام و روابط بین الملل " در رشت برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، در این همایش یک روزه که برای اولین بار در کشور و به میزبانی گیلان برگزارشد بیش از 30 نفر از اساتید برجسته داخل و خارج از کشور با حضور دانشجویان مهمترین مسائل جهان اسلام و نقش آفرینی آنان در روابط بین الملل بررسی شد.

استاندار گیلان در این همایش با اشاره به تبلیغات منفی دشمنان علیه اسلام گفت: معرفی واقعی دین مبین اسلام به عنوان دینی سرشار از مهربانی ها و زیبایی ها ضروری است.

روح الله قهرمانی چابک افزود: جهان اسلام به لحاظ منابع انسانی و طبیعی سرزمینی متنوع است و انقلاب اسلامی با داشتن قابلیت های فراوان نقطه عطفی در جهان اسلام به شمار می رود.

رئیس دانشگاه گیلان برگزاری این همایش و بررسی مسائل جهان اسلام را به ویژه در مجامع بین المللی مهم توصیف کرد و گفت: با توجه به فعالیت گروه علوم سیاسی دانشگاهها بومی و اسلامی کردن مباحث علوم انسانی نقش بسزایی در روابط بین الملل خواهد داشت.

در ادامه این همایش از 423 مقاله رسیده به دبیرخانه 210 مقاله داخلی و خارجی پذیرفته و بصورت کتبی، شفاهی و پستر ارائه شد.