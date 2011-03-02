نشست سیاسی جمعیت رهپویان انقلاب با سخنرانی نجابت و سروری

مجتبی فیلسوف زاده مسئول روابط عمومی جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر گفت: سیزدهمین نشست از سلسله نشست های با عنوان نشست سیاسی جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی با حضور اعضای جمعیت رهپویان استان تهران فردا پنج شنبه 12اسفند ماه 1389 ساعت 14:30 واقع در خیابان انقلاب ، روبروی ایستگاه متروی دروازه دولت ، خیابان خاقانی ، روبروی درب شرقی دانشگاه تربیت معلم ، سالن همایش خاقانی برگزار می شود.

وی افزود: در این نشست حسین نجابت نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی و پرویز سروری قائم مقام جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی سخنرانی خواهند کرد.