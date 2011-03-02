زمینه تحقیقات گیاهی در مازندران فراهم است

به گزارش خبرنگار مهر، عباس حاجی آخوند زاده ظهر چهارشنبه در همایش ملی گیاهان دارویی کشور در ساری گفت: ارسال سه هزار مقاله به همایش ملی گیاهان دارویی کشور و ارائه هزارو390مقاله نشاندهنده گام های اساسی کشور در زمینه گیاهان دارویی است.

وی با شاره به اینکه در پنج سال گذشته تحولات مناسبی در حوزه گیاهان دارویی کشور ایجاد شده اظهار داشت: ظرفیت کشور برای ارتقا بیشتر در این زمینه آماده است.

رئیس مرکز تحقیقات گیاهان دارویی کشور خاطرنشان کرد: گونه های گیاهی موجود در ایران بسیار نادر وغیرقابل مقایسه با انواع دیگر در جهان است.

حاجی آخوندزاده با اشاره به فرمایشات رهبر معظم انقلاب در رابطه با ایجاد تحول در بخش گیاهان دارویی افزود: با قرار گرفتن فناوری گیاهان دارویی در ستاد های هفتگانه کشوری تغییرات بسیاری در زمینه تحول گیاهان دارویی ایجاد شده است.

وی باا شاره به اینکه توجه به گیاهان دارویی در دستور کار قرار دارد اظهار داشت: پنج دانشکده طب سنتیدر کشور ایجاد شده است.

حاجی آخوندزاده با بیان اینکه از 14 اقلیم شناخته شده در جهان، 11 اقلیم آب وهوایی در ایران موجود است تصریح کرد: باید به سمت بهره برداری مناسب از این ظرفیت گام برداریم.

وی با اشاره به وجود چشمه های آب معدنی در کشور یادآور شد: با توجه به ظرفیت 120هزار میلیارد متر مکعب آب های معدنی در داخل ، زمینه ایجاد توریست سلامت در کشور باید فراهم شود.

رئیس مرکز تحقیقات گیاهان دارویی کشور با اعلام اینکه در مازندران زمینه مساعد برای فعالیت های گیاهی مهیا است تصریح کرد: طبیعت مازندران و گنجینه های علمی در استان بستر ارتقا وضعیت گیاهان دارویی است.

وی با اعلام اینکه پژوهشگرانی که تحقیقات گیاهی خود را به مرحله تولید برسانند حمایت می شوند افزود: 17مرکز تحقیقات گیاهان دارویی وسه مرکز رشد گیاهان دارویی در کشور دانش ها وایده ها را به محصول تبدیل می کنند.

تحقیقات جهاد دانشگاهی در حوزه سلولهای بنیادی افزایش می یابد

رئیس جهاد دانشگاهی کشور نیز ورود به حوزه سلول های بنیادی را از اقدامات موثر این مرکز عنوان کرد.

محمد حسین یادگاری گفت: شاخص ترین مبحث علمی جهاد دانشگاهی ورود به مسائل سلول های بنیادی است که اقدامات موثری در زمینه ناباروی کشور انجام شد.

یادگاری اظهار داشت: جهاد دانشگاهی در مبحث ساخت و اجرا هواپیماهای بدون سرنشین ودر حوزه سلامت اقدامت موثری داده است.

وی با اشاره به رورد جهاد دانشگاهی در حیطه بهداشت ودرمان افزود: احداث پژوهشگاه گیاهان دارویی وایجاد گروه های پژوهشی دارویی از اقدامات موثر این نهاد است.

یادگاری خاطرنشان کرد: پژوهشکده گیاهان دارویی کشور در چهار گروه کشت و توسعه گیاهان دارویی، بیوتکنولوژی داروسازی و طب سنتی مشغول فعالیت است.