هر سال 150 هزار زوج از یک میلیون ازدواج در ایران نابارور هستند

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمدرضا نوروزی روز چهارشنبه در حاشیه هفدهمین کنگره باروری و ناباروری در سالن همایشهای رایزن درباره هزینه‌های درمان ناباروری در ایران گفت: لازم است مراجعه زودرس زوجها به مراکز ناباروری برای کاهش هزینه‌های درمانی تشویق شود.

وی اظهار داشت: هزینه ‌های درمانی ناباروری در ایران حدود یک پنجم کشورهای دیگر است که 40 درصد از آن مربوط به هزینه‌ داروهای این نوع درمانهاست.

نوروزی افزود: توان مردم برای هزینه کردن در زمینه درمان‌ ناباروری محدود است. از سوی دیگر متاسفانه در ایران درمان ناباروری جزو درمانهای لوکس محسوب می‌شود و زیر پوشش بیمه قرار ندارد.

نایب رئیس شورای عالی نظام پزشکی با اشاره به هزینه ‌های دارویی درمان ناباروری اظهار کرد: بیشتر داروها تحت پوشش بیمه‌ قرار دارند اما داروهای ناباروری زیر پوشش بیمه نیستند.

وی با اشاره به اجرای طرح هدفمندی یارانه ها در کشور و افزایش هزینه های مراکز درمان ناباروری افزود: با توجه به سود ده نبودن مراکز درمان ناباروری، ارائه خدمات برای این مراکز دشوار می‌شود.

نوروزی خواستار اختصاص بخشی از 10 درصد درآمد ناشی از هدفمند‌سازی یارانه‌ها به درمان ناباروری شد و گفت: علاوه بر آن سازمانهای بیمه گر، درمان ناباروری را زیر پوشش بیمه قرار دهند و بیمه تکمیلی را نیز برای این نوع درمان در نظر گیرند.

رئیس هفدهمین کنگره باروری و ناباروری ایران درباره میزان شیوع ناباروری اظهار کرد: میزان شیوع ناباروری در جهان 15 درصد است. در ایران نیز همین آمار حاکم است و سالانه از هر یک میلیون ازدواج، 150 هزار زوج نابارور هستند.