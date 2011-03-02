به گزارش خبرگزاری مهر، علی عسکری افزود: اجرای طرح جامع مالیاتی بسیاری از مشکلات دارائی را حل می کند و از به وجود آمدن مشکلات جدید احتمالی نیز جلوگیری به عمل خواهد آورد.

وی ادامه داد: لازم است از هم اکنون برای اجرای بهینه وکامل این امر وارد عمل شویم ومقدمات لازم برای این کار فراهم و تمهیدات اندیشیده شود.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی بیان کرد: درطرح جامع مالیاتی هیچکس صاحب هیچ پرونده ای نیست و همه پرونده ها ، اسکن و فایل خواهد شد که این امر تاثیر مطلوب کاری به همراه دارد.

وی عنوان کرد: ‌مدیریت پرونده از مهمترین فعالیتهای مرتبط با امر مالیات است که اگر این امر به درستی صورت گیرد، بسیاری از مشکلات به خودی خود حل خواهد شد.

عسکری تصریح کرد: همچنین بازبینی همه پرونده ها باید در اسرع وقت انجام شود ضمن اینکه ادارات ذیربط در این زمینه تنها تا پایان خرداد سال آینده وقت دارند.

وی خاطر نشان کرد: لاز م است پرونده ها طبقه بندی شود زیرا این امر کمک می کند تا رسیدگی به امور به نحو مطلوبتری انجام شود و مشکلات کمتری پیش آید.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور افزود: لازم است پرونده های باطله و راکد از سایر پرونده ها جدا شود و در این خصوص برنامه ریزی مطلوبی برای ارتقای کیفی عملکرد وجود داشته باشد.

وی یاد آور شد:‌ در این زمینه نرم افزار مورد نیاز تهیه می شود تا طبقه بندی پرونده ها به نحو مطلوبتری صورت گیرد و این کار با سهولت و دقت بیشتری انجام شود.

عسکری گفت : همچنین لاز م است تفکیک و طبقه بندی پرونده ها با بالاترین کیفیت و دقت ممکن انجام شود تا رسیدگی به پرونده ها تسریع پیدا کند و کارکنان ذیربط دراین زمینه مشکل کمتری داشته باشند.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی افزود: لازم است کارکنان هر یک وظیفه خود را انجام دهند، به عنوان مثال کارکنان بخش شناسایی و ثبت یک کار را انجام دهند و بخش خدمات مودیان نیز به انجام وظیفه خود بپردازد.