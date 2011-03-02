آغاز نخستین نمایشگاه عرضه مستقیم بهاره گیلان در رودسر

رمضان کامران پی در گفتگو با خبرنگار مهر ب اعلام اینکه نمایشگاه عرضه مستقیم کالایی رودسرتا 25 اسفند ماه سال جاری ادامه خواهد داشت، افزود: این نمایشگاه در بیش از دو هزار متر مربع با 74 غرفه افتتاح شده و اقلام مورد نیاز شب عید از قبیل مواد پروتئینی، گوشت سفید، پوشاک، آجیل، کیف و کفش و با حداقل 10 درصد زیر قیمت بازارعرضه خواهد شد.

وی با تاکید براینکه در سطح 16 شهرستان استان بیش از 20 محل نمایشگاهی خواهیم داشت، اظهارداشت: نمایشگاههای بهاره در تنظیم نسبی بازاربسیار موثر هستند.

معاون توسعه بازرگانی داخلی بازرگانی گیلان همچنین از توزیع یک هزار و 900 تن میوه در ایام پایانی سال در شهرهای مختلف استان خبرداد و افزود: این میوه ها شامل یک هزار و 100 تن پرتقال و 800 تن سیب است که ازسوی مباشر بخش خصوصی خریداری و به تدریج به استان وارد می شود.

وی خاطرنشان کرد: توزیع این میوه ها با هدف تامین به موقع میوه مورد نیاز مردم در روزهای پایانی سال و تنظیم بازار میوه در آن ایام انجام می شود.



کامران پی ادامه داد: میوه های ذخیره سازی شده در روزهای پایانی سال از طریق جایگاه ها و مراکز عرضه در سطح شهر به قیمت مصوب، توزیع می شود.