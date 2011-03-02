کنگره بین المللی احمدبن اسحاق در کرمانشاه آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، نماینده ولی فقیه در استان کرمانشاه در مراسم افتتاحیه کنگره بین اللملی بزرگداشت حضرت احمد ابن اسحاق اشعری قمی ، گفت: باید در نهایت تلاش و جدیت در راستای حفظ و نگهداری آثار ارزشمند اسلامی حرکت کنیم.

آیت الله مصطفی علما با بیان اینکه حدیث و روایات درفرهنگ ما از یک جایگاه ویژه ای برخوردار است، اظهار داشت: بدون حدیث و روایات هیچ دری به روی مردم باز نمی شود زیرا حدیث از دل قرآن گرفته شده و باید توجه داشته باشیم که فقه، اصول، تفسیر، کلام و عرفان و غیره همگی به حدیث نیاز دارند بنابراین حدیث و روایات سرمایه بشریت است و بدون این سرمایه ادامه زندگی میسر نیست.

وی خاطر نشان کرد: امروزه کسانی که در گذشته برای جمع آوری حدیث و روایت تلاش داشته اند از یک جایگاه ویژه ای نزد مردم برخوردار هستند و این افراد از افتخارات جهان اسلام هستند که در زمان حیات مبارک حضرت پیامبر عظیم الشان اسلام (ص) و 250 سال زمان حیات درخشان ائمه معصومین (ع) اقدام به جمع آوری احادیث و روایات نموده اند.

آیت الله علما با بیان اینکه احمد ابن اسحاق در زمان چهار امام معصوم یعنی امام جواد(ع)، امام هادی(ع)، امام حسن عسگری(ع) و امام حجت (عج) در قید حیات بوده ومبادرت به جمع آوری 150 حدیث از این بزرگواران نموده است، گفت: جایگاه احمد ابن اسحاق اشعری قمی نزد امام حسن عسگری (ع) بسیار رفیع بوده بطوریکه حضرت، میلاد حضرت قائم را به ایشان گزارش نموده است، لذا توجه به برگزاری این کنگره و بقاع متبرکه کاری بسیار ارزشمند و مبارک است که باید با جدیت در راستای آن گام برداریم.

وی تاکید کرد: با توجه به وجود مبارک حضرت احمدبن اسحاق در شهرستان سرپل ذهاب باید یک جمکران ثانی در استان شکل بگیرد و حرم این شخصیت بزرگوار به مرکز حدیث و فقه و قرآن تبدیل گردد.

وجود مبارک گوهر ارزشمندی همچون احمد ابن اسحاق در استان افتخار بزرگی است

استاندار کرمانشاه گفت: وجود مبارک گوهر ارزشمندی همچون احمدابن اسحاق اشعری قمی افتخار بزرگی برای استان کرمانشاه است.

سید دادوش هاشمی نیز در این مراسم گفت: خوشبختانه شخصیت والای احمد ابن اسحاق در کانون توجه همه عالمان و شخصیتهای معنوی قرار دارد و او را به عنوان مردی که موجب فخر مسلمین شده است، می شناسند.

وی با بیان اینکه احمد ابن اسحاق وجود چهار امام معصوم (ع) را درک کرده است، افزود: زیارتگاه این مرد وارسته که محضر چهار امام معصوم را دریافته است، آرام بخش دلهای مومنین است.

هاشمی خاطر نشان کرد: امروز ما به خود افتخار می کنیم که دیار کرمانشاهان گوهر چنین برجسته ای را در خود جای داده است، لذا برگزاری این کنگره عظیم را نقطه عطفی در تاریخ کرمانشاه می دانیم.

وی تصریح کرد: همانگونه که مقام معظم رهبری توصیه فرموده اند، بقاع متبرکه باید به قطب فرهنگی تبدیل شوند و ما هم در این زمینه از هیچ تلاشی فروگذار نخواهیم کرد.

استاندار کرمانشاه در ادامه از دست اندرکاران برگزاری و نیز شرکت کنندگان در این کنگره قدردانی کرد.

براساس اعلام مسئولان برگزاری کنگره بین المللی احمدبن اسحاق 80 مقاله از سوی اندیشمندان جهان اسلام به این کننگره ارسال شده که از این تعداد 50 مقاله به تایید کمیته علمی کنگره رسیده است.

مراسم اختتامیه این کنگره فردا پنج شنبه با حضور معاون اول رئیس جمهور در شهرستان سرپل ذهاب و در جوار مرقد احمدبن اسحاق برگزار می شود.