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۱۱ اسفند ۱۳۸۹، ۱۷:۲۶

2800 دانش آموز اردبیلی به مناطق جنگی جنوب کشور اعزام می شود

2800 دانش آموز اردبیلی به مناطق جنگی جنوب کشور اعزام می شود

اردبیل - خبرگزاری مهر: مدیرکل آموزش و پرورش استان اردبیل گفت: امسال بیش از دو هزار و 800 دانش آموز مقطع متوسطه از این استان در قالب کاروان راهیان نور به مناطق جنگی جنوب کشور اعزام می شود.

به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، احمد محمودزاده بعد از ظهر چهارشنبه در همایش معاونین پرورشی و تربیت بدنی آموزش و پرورش استان اظهار داشت: این تعداد دانش آموزان تحت عنوان "از مدرسه تا مدرسه" در روزهای پایانی سال و ایام عید به این مناطق اعزام خواهند شد.

به گفته وی هدف از اعزام دانش آموزان به مناطق جنگی آشنایی آنان با فرهنگ ایثار و شهادت و ارزشهای دفاع مقدس و نشر و ترویج آن در بین نسل حاضر و نسلهای آینده است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان ایجاد بینش بویژه در زمینه ارزشی و فرهنگی را از ضروریات آموزش و پرورش دانست و اضافه کرد: این سازمان تمام تلاش خود را نسبت به برگزاری مطلوب و بهینه این کاروان فرهنگی بکار خواهد گرفت.

وی همچنین با تأکید بر ارزشهای دینی و اخلاقی در انجام برنامه ها و فعالیتهای پرورشی، خواستار توسعه و تجهیز مدارس قرآنی، شاهد، استعدادهای درخشان و هوشمند در این استان شد.

محمودزاده با اشاره به نقش و اهمیت نماز در زندگی فردی و اجتماعی افزود: برای حضور گسترده دانش آموزان و کارکنان فرهنگی در نمازهای جماعت و جمعه برنامه ریزیهای لازم انجام شده و به اجرا در خواهد آمد.

استاندار اردبیل نیز در این جلسه طی سخنانی با بیان اینکه تربیت شایسته و سالم نسل آینده تنها وظیفه آموزش و پرورش نیست، ابراز داشت:  نباید انتظار داشته باشیم تربیت کودکان و نوجوانان فقط در مدرسه اتفاق بیفتد.

سید حسین صابری با بیان اینکه در کنار مدرسه، خانواده و محیط اجتماعی نیز در تربیت سالم و صحیح نسل آینده تاثیر گذار هستند، تصریح کرد: ممکن است تربیت صحیح و مناسب در مدرسه با برخی کج خلقیها و الگودهیهای نامناسب جامعه و خانواده ضایع شده و تمام یافته ها به پنبه تبدیل شود.

وی افزود: با وجود فراگیری و تاثیرگذاری تعلیم و تربیت در محیط مدرسه باید توجه داشته باشیم که خانواده ها چنان تناسب و تطابق رفتاری و الگودهی با مدرسه داشته باشند تا مبادا در این فرآیند خدشه ای وارد شود.

استاندار اردبیل با بیان اینکه دانش آموزان بیش از 9 ماه در محیط مدرسه از الگوها و معیارهای معلمان و مربیان پرورشی تبعیت می کنند، خاطر نشان کرد: باید این سنگر را حساس بدانیم و اجازه ندهیم کانون مدرسه کانونی بی روح و کم اثر باشد.

وی یاد آور شد: آموزش و سلامتی تنها بحث آموختن و ارتقا تندرستی جسم نیست، بلکه تربیت مفهومی فراگیر دارد که در ابعاد مختلف و با نگرش های متعالی معنا پیدا می کند.

صابری در پایان با گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر به عنوان بنیانگذاران امور تربیتی در کشور اظهار داشت: تلاش شهیدان رجایی و باهنر در مسیر بیان فرآیند صحیح تربیت شایسته و اسلامی تلاشی خستگی ناپذیر بود و امیدوارم گامهای ما نیز در تداوم راه آنها مثبت و اثرگذار باشد.

کد مطلب 1265658

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