2800 دانش آموز اردبیلی به مناطق جنگی جنوب کشور اعزام می شود

به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، احمد محمودزاده بعد از ظهر چهارشنبه در همایش معاونین پرورشی و تربیت بدنی آموزش و پرورش استان اظهار داشت: این تعداد دانش آموزان تحت عنوان "از مدرسه تا مدرسه" در روزهای پایانی سال و ایام عید به این مناطق اعزام خواهند شد.

به گفته وی هدف از اعزام دانش آموزان به مناطق جنگی آشنایی آنان با فرهنگ ایثار و شهادت و ارزشهای دفاع مقدس و نشر و ترویج آن در بین نسل حاضر و نسلهای آینده است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان ایجاد بینش بویژه در زمینه ارزشی و فرهنگی را از ضروریات آموزش و پرورش دانست و اضافه کرد: این سازمان تمام تلاش خود را نسبت به برگزاری مطلوب و بهینه این کاروان فرهنگی بکار خواهد گرفت.

وی همچنین با تأکید بر ارزشهای دینی و اخلاقی در انجام برنامه ها و فعالیتهای پرورشی، خواستار توسعه و تجهیز مدارس قرآنی، شاهد، استعدادهای درخشان و هوشمند در این استان شد.

محمودزاده با اشاره به نقش و اهمیت نماز در زندگی فردی و اجتماعی افزود: برای حضور گسترده دانش آموزان و کارکنان فرهنگی در نمازهای جماعت و جمعه برنامه ریزیهای لازم انجام شده و به اجرا در خواهد آمد.

استاندار اردبیل نیز در این جلسه طی سخنانی با بیان اینکه تربیت شایسته و سالم نسل آینده تنها وظیفه آموزش و پرورش نیست، ابراز داشت: نباید انتظار داشته باشیم تربیت کودکان و نوجوانان فقط در مدرسه اتفاق بیفتد.

سید حسین صابری با بیان اینکه در کنار مدرسه، خانواده و محیط اجتماعی نیز در تربیت سالم و صحیح نسل آینده تاثیر گذار هستند، تصریح کرد: ممکن است تربیت صحیح و مناسب در مدرسه با برخی کج خلقیها و الگودهیهای نامناسب جامعه و خانواده ضایع شده و تمام یافته ها به پنبه تبدیل شود.

وی افزود: با وجود فراگیری و تاثیرگذاری تعلیم و تربیت در محیط مدرسه باید توجه داشته باشیم که خانواده ها چنان تناسب و تطابق رفتاری و الگودهی با مدرسه داشته باشند تا مبادا در این فرآیند خدشه ای وارد شود.

استاندار اردبیل با بیان اینکه دانش آموزان بیش از 9 ماه در محیط مدرسه از الگوها و معیارهای معلمان و مربیان پرورشی تبعیت می کنند، خاطر نشان کرد: باید این سنگر را حساس بدانیم و اجازه ندهیم کانون مدرسه کانونی بی روح و کم اثر باشد.

وی یاد آور شد: آموزش و سلامتی تنها بحث آموختن و ارتقا تندرستی جسم نیست، بلکه تربیت مفهومی فراگیر دارد که در ابعاد مختلف و با نگرش های متعالی معنا پیدا می کند.

صابری در پایان با گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر به عنوان بنیانگذاران امور تربیتی در کشور اظهار داشت: تلاش شهیدان رجایی و باهنر در مسیر بیان فرآیند صحیح تربیت شایسته و اسلامی تلاشی خستگی ناپذیر بود و امیدوارم گامهای ما نیز در تداوم راه آنها مثبت و اثرگذار باشد.