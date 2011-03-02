اقدام نظامی غربی ها علیه لیبی حماقت است / آنها فقط به نفت فکر می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، "عبدالباری العطوان" در این مقاله نوشت : به نظر می رسد که کابوس کنونی در لیبی همچنان ادامه پیدا کند، زیرا معمر قذافی و وابستگان وی به شدت تلاش می کنند که در قدرت باقی بمانند و جوانان انقلابی خواستار رسیدن به دموکراسی با حداقل خسارت هستند.

رژیم قذافی با همه سلاحهایی که در اختیار دارد مردم این کشور را هدف قرار می دهد. هم اکنون "معمر قذافی" و پسرش "سیف الاسلام" دست به دامان غرب شده اند و لحن قذافی با غربی ها بسیار متفاوت است.

قذافی تلاش می کند که خطر القاعده را بزرگ جلوه دهد و این گونه وانمود کند که صف واحدی را با غرب دارند. و با" باراک اوباما" رئیس جمهور آمریکا در یک صف علیه دشمن مشترک یعنی تروریسم می جنگند.

اما با توجه به وقایع اخیر بعید است که غرب پاسخی به تلاش قذافی برای وابسته کردن خود نشان دهد و به طور حتم سناریویی که غرب علیه صدام حسین دیکتاتور عراق به کار بست درباره لیبی تکرار خواهد شد.البته تغییرات اندکی با توجه به شرایط کنونی اعمال خواهد شد.

العطوان می افزاید: قذافی در سخنان خود از بی توجهی غرب به وی انتقاد کرده است وی فراموش کرده است که غرب حسنی مبارک همپیمان مطیع و فرمانبردار خود را به راحتی تنها گذاشت و آیا باید از قذافی حمایت کند؟

معمر قذافی به طور تدریجی به دام آمریکا و انگلستان گرفتار شد. البته سیف الاسلام و برخی مسئولان دیگر لیبی در این جریان نقش زیادی داشتند، زیرا معتقد بودند که این همپیمانی سبب بخشیده شدن اشتباهات قذافی خواهد شد.

غربی ها ابتدا بحث بازگشت لیبی به دامان عرصه جامعه بین المللی را مطرح کردند تا از سلاح کشتار جمعی اش چشم پوشی کند. سپس وی را تشویق به اندوختن دارایی هایش در بانکهای آمریکایی کردند.

پس از این اقدامات، اراضی لیبی به سوی شرکتهای نفتی آمریکایی و انگلیسی آنهم بسیار شدید تر از سابق گشوده شد. هم اکنون نیروهای نظامی آمریکا در دریای مدیترانه برای حمله به لیبی آماده می شوند. و ناتو نیز تصمیم به بررسی این موضوع که چه برخوردی با لیبی داشته باشد گرفته است.

سردبیر روزنامه القدس العربی نوشت : قدافی با حمایت از دیکتاتورهایی همانند مبارک و بن علی اشتباهات بزرگی مرتکب شد اما اشتباه بزرگتر وی دادن امتیازات پی درپی به غربی هاست، اما حاضر نیست که به خواسته های آزادی و دموکراتیک توجه کند.

این روزنامه ادامه می دهد: قدافی هیچ ارمغانی برای مردم این کشور به همراه نیاورده است. وی که از دل صحرا برخاسته است لیبی را به دوره تاریکی سوق داده است. مردم لیبی مخالف دخالت نظامی غرب هستند. غرب به دنبال دموکراسی در کشورهای عربی نیست، بلکه به طور دائم به دنبال حمایت اسرائیل است.

وی در پایان ذکر می کند که غرب علاوه بر نفت لیبی به دنبال این است که مرزها وسیع لیبی را ببندد تا مهاجران غیر قانونی نتوانند به اروپا راه یابند.