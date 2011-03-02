سازمان های مردم نهاد بازوی اجرایی دولت هستند

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، مهدی شریفی، بعد از ظهرچهارشنبه در اولین همایش استانی سازمان‌های مردم نهاد خراسان جنوبی بیان داشت: با توجه به اینکه نهادهای مردمی ریشه قرآنی و دینی دارند تلاش می‌کنند با همکاری مردم در توسعه و پیشرفت همه جانبه کشور اقدام کنند.

وی با اشاره به اینکه هیئت های مذهبی بزرگترین سازمان های مردم نهاد کشور را تشکیل می دهند، تصریح کرد: تنها ضعف سازمان های مردم نهاد عدم جلب اعتماد مردم است.

مدیر کل امور سازمان های مردم نهاد وزارت‌کشور، وظایف دولت را حاکمیتی و تصدی گری ذکر کرد و بیان داشت: دولتی موفق است که اجرای امور تصدی گری را به مردم واگذار کند.

وی با بیان اینکه دولت آمادگی کامل برای واگذاری امور تصدی گری به مردم را دارد، افزود: دولت مصمم است از توان، تجربه و تخصص سازمان‌های مردم نهاد در اداره امور استفاده کند.

شریفی، برپایی نمایشگاه سازمان‌های مردم نهاد در خراسان‌جنوبی را نشان دهنده تعامل و همکاری بین سازمان‌ها دانست.

سمن ها به مباحث فرهنگی توجه ویژه کنند

معاون سیاسی امنیتی استاندار خراسان جنوبی نیز در این همایش با بیان اینکه تعالی و سعادت انسان ها در گرو فرهنگ است، خاطرنشان کرد: با همکاری و همیاری سازمان های مردم نهاد بسیاری از مشکلات روستاهای دور افتاده رفع می شود.

محمد ابراهیم افشاری با بیان اینکه مباحث فرهنگی محور پیشرفت جامعه هستند، بیان کرد: با توجه به اینکه تقویت مباحث فرهنگی موجب پیشرفت کشور در تمامی عرصه ها می شود، سازمان های مردم نهاد باید به این مباحث توجه ویژه داشته باشند.

معاون سیاسی امنیتی استاندار خراسان جنوبی گفت: ارتقای مباحث فرهنگی از مهم ترین وظایف سازمان‌های مردم نهاد در کشور است.

وی تصریح کرد: غیر انتفاعی، غیر سیاسی، داوطلبانه و مردمی بودن از مهم ترین ویژگی های سازمان های مردم نهاد است.

افشاری اظهار کرد: باید سازمان های مردم نهاد برای توسعه هر چه بیشتر و خدمت رسانی به مردم ساماندهی شوند.

معاون سیاسی، امنیتی استاندار خراسان جنوبی، هلال احمر را مهم ترین و بزرگترین سازمان مردم نهاد کشور دانست و گفت: این نهاد بدون محدودیت زمان و مکان در رفع مشکلات افراد جامعه تلاش می کنند.

افشاری به ارتقای فرهنگ ناب اسلامی در جامعه تاکید کرد و افزود: سازمان های مردم نهاد می توانند در اجرای برنامه های فرهنگی با دیگر دستگاه‌های اجرایی تعامل و همکاری داشته باشند.

این مسئول خطاب به فرمانداران گفت: همیاری و تعامل با سازمان های مردم نهاد در شهرستان ها باید مد نظر قرار گیرد.