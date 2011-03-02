برگزاری بزرگداشت صدمین سالگرد ولادت آیت الله طالقانی در البرز و تهران

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، نکوداشت یکصدمین سالروز میلاد آیت‌الله طالقانی با سخنرانی رئیس مجلس 14 اسفند در سالن همایش‌های بین‌المللی صدا و سیما برگزار می‌شود.

همچنین همایش بزرگداشت آیت الله طالقانی 15و 16 اسفندماه نیز در تالار شهیدان نژاد فلاح کرج و نیز روز بعد در زادگاه مرحوم طالقانی در شهرستان طالقان برگزار خواهد شد.

فراخوان ارسال مقالات در خصوص شخصیت این بزرگوار از یکسال پیش اعلام و بنا بر اعلام دبیرخانه نکوداشت صدمین سالگرد ولادت آیت الله طالقانی 75 مقاله به دبیرخانه ارسال شده که در حدود درصد بیشتری از آن توسط دانشجویان تنظیم شده است.

چاپ کتاب پرتویی از قرآن، مجموعه آثار آیت‌الله طالقانی در دو جلد و 1300 صفحه از برنامه های بزرگداشت آیت الله طالقانی همزمان با برگزاری این نکوداشت است.

پخش مستند زندگی آیت‌الله طالقانی، رونمایی ازتمبر یادبود آیت‌الله طالقانی در روز همایش با حضور لاریجانی رئیس مجلس از دیگر برنامه هاست.

همچنین تندیسی از آیت الله طالقانی آمده شده است که روز پنج‌شنبه در سه راه طالقانی رونمایی می‌شود.

در روز پنج شنبه نیز مراسمی در بهشت زهرا به مناسبت بزرگداشت آیت‌الله طالقانی برگزار خواهد شد و بعد از نماز عصر مراسمی در مسجد هدایت برگزار می‌شود که در آن حجت‌الاسلام ابراهیمی رئیس مرکز رسیدگی به امور مساجد سخنرانی می‌کند.

طراحی لوح یادبود در ایستگاه متروی آیت‌الله طالقانی و نصب پوستر تبلیغات همایش در 50 نقطه تهران و کرج و طالقان از دیگر اقدامات ستاد برگزاری مراسم بوده است.

شهرداری تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، موسسه ستاد مطالعات تاریخ معاصر ایران، کتابخانه مجلس، بنیاد شهید انقلاب اسلامی، دفتر نشر انقلاب اسلامی، وزارت ارشاد، مرکز هماهنگی امور مساجد و ستاد نمازجمعه، مسئولان روستای طالقان و ... در برگزاری این مراسم نکوداشت مشارکت دارند.