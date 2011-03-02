به گزارش خبرنگار مهر، امسال گویا ماهی‌قرمزها هم به صورت هدفمند، زودتر وارد سبد خرید مردم شده‌اند و تلاش می‌کنند که هرچه زودتر روانه منازل آنها شوند تا شاید فروشندگان آنها هم، سهمی در رونق بازار شب عید سال 90 داشته باشند. این روزها دستفروشان بسیاری هم بازار فروش ماهی‌قرمز را برای کسب و کار انتخاب کرده‌ و سعی دارند تا بخشی از نوسانات قیمتی کالاهای مصرفی خود را با فروش ماهی آنها هم به قیمت‌های متنوع، پوشش دهند.

در این میان، قیمت‌های متنوعی برای ماهی‌قرمزها عنوان می‌شود که بسته به رنگ، زیبایی، کوچکی، باله‌دار بودن یا نبودن ماهی‌ها متفاوت است. گشت و گذاری در بازار خرید و فروش ماهی‌قرمزها نیز این موضوع را تائید می‌کند، به این معنا که دامنه قیمتی فروش آن از 150 تومان تا 1500 تومان در انواع معمولی و از 3 هزار تومان تا 5000 تومان در انواع تزئینی، متفاوت است.

قیمت ماهی قرمز کوچک ساده 150 تومان، ماهی قرمز کوچک دوبال 450 تومان، ماهی قرمز کوچک سه بار 1000 تومان، ماهی دو رنگ قرمز- سفید کوچک ساده 300 تومان، ماهی دو رنگ قرمز- سفید کوچک دوبال 750 تومان و ماهی سفید خالدار سه بال هم 1500 تومان است. بنابراین ماهی‌ها هم بسته به نوع و رنگشان قیمت دارند. انواع ماهی تزئینی رنگی نیز بسته به نوع و رنگ از 3500 تومان تا 5 هزار تومان فروخته می‌شود.

البته در روزهای پایانی سال، قیمت همین ماهی‌ها نیز کاهش می‌یابد و کار به حراج می‌رسد؛ تا جایی که قیمت هر ماهی قرمز حتی تا 3 عدد 100 تومان نیز پیش می‌رود. البته به مردم توصیه می‌شود که از مراکز خرید مجاز، اقدام به خرید ماهی‌قرمز شب عید خود کنند.

از موضوع ماهی قرمز که بگذریم، این روزها از کنار مغازه‌ها که عبور می کنیم، برچسب‌هایی بر روی شیشه‌ها نصب شده که حکایت از تخفیف‌ها دارد، البته همین تخفیف‌ها خود جاذبه‌هایی برای جذب مشتری می‌شوند، این امر خود باعث می شود که برخی‌ها هم که اندکی در خرید کالاها تردید دارند، به دلیل اعمال تخفیف‌ها تشویق شوند که خرید کنند.

به هرحال، این روزها فروشندگان از هر ترفندی برای جذب مشتری استفاده می‌کنند، چرا که مردم در حساب و کتابهای خود حساس‌تر شده‌اند و تلاش می‌کنند که در شب عید با وضعیت بنزین 400 و 700 تومانی، سهم بیشتری را پس‌انداز کرده تا در سفرهای نوروزی خود دچار مشکل نشوند.

آخرین قیمت‌ها در بازار

در حال حاضر قیمت هر بسته پودر دستی 540 تومان، پودر ماشین لباسشویی 750 تومان، بطری روغن مایع یک لیتری 1852 تومان، روغن جامد 5 کیلویی 10 هزار و 627 تومان، هر کیلوگرم برنج هاشمی 2700 تومان، برنج طارم 2500 تومان، برنج وارداتی 1880 تومان است.

قیمت هر بسته ماکارونی 720 تومان، شکر 1235 تومان، قند 698 تومان، بسته 900 گرمی عدس 1640 تومان، لوبیا قرمز 1300 تومان، لوبیا چیتی 1640 تومان است. قیمت شیر غیریارانه ای نیز با ارایه تخفیف از سوی برخی برندهای معروف به 980 تومان رسیده است.

قیمت هر کیلوگرم سیب قرمز 1200 تومان، سیب زرد 1100 تومان، انگور شاهرودی 700 تومان، انار 1100 تومان، پرتقال تامسون 1100 تومان، پرتقال رسمی 900 تومان، خیار رسمی 800 تومان، خیار گلخانه ای 700 تومان، لیموشیرین 750 تومان است.

قیمت هر کیلوگرم لیموترش نیز 700 تومان، موز 1400 تومان، نارنگی وارداتی 1200 تومان، بادمجان 400 تومان، انواع سبزی 400 تومان، شلغم 400 تومان، چغندر 250 تومان، کاهو 250 تومان، گوجه فرنگی 550 تومان، پیاز 600 تومان و سیب زمینی 700 تومان است. قیمت هر کیلوگرم مرغ تازه نیز 2800 تومان و تخم مرغ شانه ای 2800 تومان است.