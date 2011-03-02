بیمارستان 160 تختخوابی دورود کلنگ زنی شد

رئیس سازمان مسکن و شهرسازی استان لرستان در حاشیه این مراسم به خبرنگار مهر گفت: این بیمارستان یکی از مصوبات سفر دوم هیئت دولت است که امروز کلنگ زنی شد.

شهرام ملکی اعتبار امسال این پروژه را یک میلیارد و 440 میلیون تومان ذکر کرد و گفت: برای بهره برداری کامل از این پروژه به اعتباری بالغ بر 20 میلیارد تومان نیاز است.

وی یادآور شد: بیمارستان 160 تختخوابی دورود در زمینی به وسعت 40 هزار مترمربع و با زیربنای 16 هزار مترمربع در دو بلوک 5 و 8 طبقه ساخته می شود.

وزیر تعاون دولت دهم امروز با حضور در شهرستان دورود علاوه بر بیمارستان 160 تختخوابی دورود سالن سرپوشیده چند منظوره این شهرستان را نیز افتتاح کرد.

این سالن در زمینی به مساحت چهار هزار مترمربع و زیربنای دو هزار مترمربع و با صرف اعتباری بالغ بر 460 میلیون ریال آماده بهره برداری شده است.

جمعیت بهره بردار از این سالن ورزشی بالغ بر 14 هزار نفر خواهد بود.