نظام مهندسی باید فرهنگ اسلامی را در معماری نهادینه کند

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، آیت الله عباس واعظ طبسی ظهر چهارشنبه در دیدار روسای سازمان های نظام مهندسی کشور و استاندار خراسان رضوی، افزود: برداشتن گامهای اساسی در جهت تبیین ارزش های فکری اسلام در عرصه معماری و مهندسی ساختمان ضروری است.

آیت الله واعظ طبسی افزود: مشهدالرضا(ع) به عنوان کانون اندیشه اسلامی، ظرفیتی بی بدیل و جایگاهی ویژه در نشر آموزه های اسلام دارد.

وی به نقش خواص جامعه در جهت دهی به افکار عمومی اشاره کرد و گفت: نخبگان و متفکران جامعه وظیفه دارند، در هر حوزه ای چه فردی و چه اجتماعی، به این کانون نور و معرفت، توجه داشته باشند.

عضو مجلس خبرگان رهبری در ادامه به تبیین ویژگی های نظام مقدس اسلامی پرداخت و گفت: در این نظام، اسلام، مبنای حرکت در همه شئون است و همین محوریت اسلام، به این نظام، جایگاهی ممتاز بخشیده است.

وی ادامه داد: اسلام باید در اقتصاد و سیاست و بازرگانی و برنامه ریزی و توسعه جامعه خود را نمایان کند.

آیت الله واعظ طبسی افزود: امروز فرهنگ اسلامی بخاطر برتری و هویت و اصالت خود، همه فرهنگ ها را به چالش کشیده است.

وی با تاکید بر اینکه پرچم اسلام باید تنها پرچمی باشد که در همه جای این سرزمین به اهتزاز در می آید، گفت: نشانه های پایبندی این مردم به اسلام، باید در همه مناسبات جامعه به چشم بیاید.

تولیت آستان قدس رضوی به معماری مضجع منور حضرت رضا(ع) به عنوان یک معماری اصیل و استاندارد اشاره کرد و گفت: امروز می توانیم بنای حرم مطهر رضوی را به عنوان یک معماری اسلامی در معرض قضاوت افکار عمومی قرار بدهیم.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام به طرح موضوع الگوی معماری اسلامی اشاره کرد و گفت: چند سال پیش، درباره سیاست‌های حوزه معماری و مهندسی ساختمان تصمیماتی گرفته شد و پس از تأیید مقام معظم رهبری، به حوزه‌های مربوطه ابلاغ شد، اما همچنان به نظر می‌رسد در عرصه معماری اشکالات فراوانی به چشم می‌آید.

وی تجلی توحید را اصل اساسی معماری اسلامی بر شمرد و تاکید کرد: جای بسی خوشحالی است که امروز اکثریت قریب به اتفاق مدیران سازمان نظام مهندسی و زیرمجموعه‌های آنها، با همین فکر، برای حاکمیت‌بخشی مبانی اسلامی در معماری و شهرسازی تلاش می‌کنند.

وی تاکید کرد: هر بیننده‌ای با هر اعتقاد و فرهنگی باید بتواند پیام فرهنگی بناهای ایرانی را دریافت کرده و با خود همراه ببرد.

آیت الله واعظ طبسی در ادامه با تأکید بر اینکه هیچ فرهنگی برتر از فرهنگ اسلامی نیست، افزود: ما به تمدن دیگران احترام می‌گذاریم و با آنها تعامل داریم، اما کسانی که همه فکر آنها مسحور و مجذوب فرهنگ اروپایی است، باید بدانند در اشتباه محض هستند.

وی اظهار داشت: مکتب اسلام و مکتب ارزشهای الهی، بزرگترین مکتب تأثیرگذاری است که دنیا را متوجه خود کرده و اگر جذابیت این فرهنگ نبود، امروز دنیا شیفته آن نمی‌شد.

در آغاز این مراسم استاندار خراسان رضوی تشکیل نخستین جلسه نظام مهندسی کشور در مشهد را نشانه تعلق خاطر جامعه مهندسی ساختمان کشور به اهل بیت و تلاش برای تجلی این عشق در معماری دانست.

محمود صلاحی همچنین از آستان قدس رضوی به خاطر در اختیار گذاشتن سالن اجتماعات بنیاد پژوهش های اسلامی برای برگزاری اجلاس یک روزه نظام مهندسی کشور، سپاسگزاری کرد.