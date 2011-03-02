ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی قزوین آماده پذیرایی از مهمانان است

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین جلسه ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی سال 90 استان قزوین با حضور سرپرست معاونت عمرانی استانداری و مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و مسئولان دستگاه‌های اجرایی عصر چهارشنبه تشکیل شد.

اسدالله بیرانوند در این نشست گفت: قزوین استان ویژه‌ای با پیشینه تاریخی غنی و ارزشمند و طبیعت بکر و زیبا و آداب و رسوم متنوعی است که می‌تواند در جایگاه گردشگری حائز اهمیت باشد و به یکی از قطبهای گردشگری کشور تبدیل شود که با تلاش‌های انجام گرفته امیدواریم به این هدف دست یافته و قزوین را به گردشگران معرفی کنیم.

آغاز فعالیت ستاد نوروزی از 25 اسفندماه



وی افزود: ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی استان قزوین با هماهنگی‌های به عمل آمده برای ارائه خدمات گردشگری و اطلاع رسانی آماده شده و از 25 اسفند ماه کار خود را آغاز خواهد کرد و گردشگران جهت دریافت اطلاعات مورد نیاز سفر می‌توانند به این ستاد مراجعه و از خدمات آن استفاده کنند.

بیرانوند تصریح کرد: ستاد تسهیلات سفرهای استان به صورت شبانه روزی به گردشگران نوروزی خدمات لازم را ارائه می کند و تمام جاذبه های تاریخی و گردشگری استان نیز آماده پذیرایی از میهمانان نوروزی است.

وی همچنین اظهار داشت: مراکز اطلاع رسانی گردشگری در مبادی ورودی استان و مرکز شهر با اقلام تبلیغاتی شامل: لوح فشرده قزوین آیینه تاریخ و طبیعت ایران، بروشور راهنمای مسافران، بروشورهای معرفی شهرستان‌ها، نقشه گردشگری استان و شهر و کتابچه راهنما، گردشگران را برای بازدید از آثار تاریخی و اسکان راهنمایی کرده و پاسخگوی سئوالات گردشگران نیز می‌باشد.

خدمات مراکز اقامتی کنترل و نظارت می شود

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان قزوین یادآورشد: ناظران و بازرسان کمیته نظارت استان به صورت دائمی از 25 اسفند تا پایان تعطیلات با همکاری دستگاه‌های مرتبط ازمراکز اقامتی و پذیرایی داخل شهر و رستوران‌های بین راهی بازدید کرده و نسبت به رفع مشکلات و نواقص،‌ کنترل قیمت، ‌ارائه خدمات مطلوب و با کیفیت اقدام و با متخلفانی که از مقررات و قوانین سرپیچی کنند برخورد قانونی خواهد کرد.

بیرانوند با اشاره به برنامه های شادی که در سال 90 برگزار خواهد شد گفت: امسال نیز با طراحی بنرهای خوش آمد گویی در مبادی ورودی شهر، تزئین شهر و میادین با سفره‌های هفت سین،‌ برنامه شاهنامه خوانی، اجرای موسیقی نواحی، برگزاری نمایشگاه عکس، اجرای نمایش عروسکی، برگزاری مسابقات عکاسی و نقاشی پیش بینی شده که ساعات خوشی را با همکاری دیگر دستگاه‌های استان برای گردشگران فراهم خواهیم کرد.

در پایان این نشست در خصوص همکاری لازم از سوی استانداری، فرمانداریها و بخشداریها برای ارتقاء امنیت در پارک ها، اماکن عمومی و مراکز تفریحی، نظارت سازمان ها و ادارات بازرگانی، تعزیرات و اصناف بر کیفیت و کنترل قیمت اجناس و کالاها، آماده باش شهرداری ها در ایام تعطیلات نوروزی، سرکشی و بازدید و نظارت برعملکرد مراکز پذیرش مسافران نوروزی، فعال سازی کامل اورﮊانس های جاده ای، بیمارستان ها و مراکز درمانی به صورت شبانه روزی، آماده سازی مساجد و اماکن بین راهی برای انجام فریضه نماز و استراحت مسافران، ارائه خدمات نمایندگی های شرکت های خودروساز و واحدهای امدادی به صورت شبانه روزی به مسافرین در داخل شهرها و مسیرها و اعمال نظارت بر کیفیت و هزینه خدمات ارائه شده تصمیماتی گرفته شد.

همچنین پیگیری فعال سازی کامل و رفع اشکالات احتمالی تجهیزات پمپ بنزین ها و جایگاه‌های عرضه سوخت در داخل شهرها و جاده ها، اعمال مراقبت و نظارت های بهداشتی بر رستوران ها و مراکز عرضه محصولات غذایی اعم از بین راهی و شهری، نصب و بهسازی تابلوهای راهنمای مسافران، رسیدگی و پاسخگویی فوری به شکایات مردم، پیش بینی های لازم به منظور تسهیل در تردد مردم و بازگشایی سریع مسیرها و معابر و امداد رسانی به مسافرین در صورت بارش برف و معرفی جاذبه های گردشگری و اطلاع رسانی از اهم مصوبات این جلسه بود.

ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی استان قزوین در ابتدای خیابان شهدا(سپه) عالی قاپو دایر شده و شماره تلفن‌های 5- 2244004 و3685024 آماده پاسخگویی و رسیدگی به شکایت گردشگران در ایام تعطیلات نوروزی است.