شهرداران مازندران جلوی انباشت زباله در شهرها را بگیرند

به گزارش خبرنگار مهر، هادی ابراهیمی بعد از ظهر چهارشنبه در جلسه ستاد تسهیلات سفر مازندران در حالی این گفته ها را به شهرداران استان گوشزد می کند که تعداد کثیری از آنان در سفر مالزی به سر می برند.

وی خاطر نشان کرد: جایگاه ستاد تسهیلات سفر مشخص و تعریف شده است و همه مسولان به وظایف خود واقف هستند.

ابراهیمی افزود: امسال باید نسبت به سالهای گذشته استقبال از مسافران نوروزی با شکوهتر اجرا شود و در این بین رسانه ها نقش اساسی دارند.

معاون استاندار مازندران گفت: کمیته ای که برای خدمت رسانی به مسافران و شهروندان برنامه بهتر و منسجم تری را ارائه دهد از اعتبار بهتری برای خدمت رسانی به شهروندان جامعه بر خوردار خواهند شد.

وی خطاب به شهرداران گفت: ورودی شهر ها نباید محل تجمع زباله و نخاله های ساختمانی باشد و نظم و زیبایی مازندران را از بین ببرد بر این اساس باید برای زیبایی ورودی های مازندران کارهای اساسی انجام داد.

ابراهیمی از مازندران به عنوان قطب گردشگری کشور یاد کرد و گفت: با نظافت و تمیزی شهرها به مسافران نشان داد که مازندران از غنای فرهنگی برخوردار است و نقش کارگزاران در شناساندن فرهنگ شهروندان مازندرانی بیش از سایرین است.

مازندران سه میلیونی در ایام سال میزبان 15 میلیون گردشگر از اقصی نقاط ایران و جهان است.