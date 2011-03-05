محمد رحیم احمدوند در گفتگو با خبرنگار مهر در اصفهان افزود : پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، طرح تحول اقتصادی با هفت محوری که برای آن تعیین شده به دنبال رقابتی کردن محیط کسب و کار است .

احمدوند بیان داشت: به دلیل پایین بودن قیمت حامل‌های انرژی در ایران پیش از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، مصرف این محصولات با شدت بیشتری در کشور مواجه بوده و در صورتی که با همین شیب مصرفی در حامل‌های انرژی پیش می‌رفتیم، در سال 1408 تمام تولید نفت کشور به منظور تولید مصرف می‌شد که به این ترتیب به جای صادر کننده نفت به وارد کننده نفت تبدیل می‌شدیم .

از سال 85 تا کنون تراز گاز ایران منفی بوده است

وی با اشاره به اینکه از سال 1385 تاکنون تراز گاز ایران منفی بوده که این مسئله نشان‌دهنده این واقعیت است که تقاضا در این بخش بیش از تولید آن است، گفت: بخش مهمی از امنیت کشور و توان ایران برای مقابله با تهدیدات ناشی از تحریم‌های دشمنان به وجود ذخایر نفت وگاز کشور مدیون است .

رئیس سازمان امور اقتصاد و دارایی استان اصفهان تصریح کرد: تمام تلاش کشور باید برای حفظ و نگهداری این ذخایر به کار بسته شود تا ایران بتواند همچنان عدم وابستگی به دنیا و امنیت خود در جهان را تامین کند .

وی با اشاره به اینکه متوسط مصرف انرژی در دنیا کمتر از دو درصد است، بیان داشت: با توجه به پایین‌تر بودن قیمت انرژی در کشور ما در گذشته در مقایسه با کشورهای دیگر، متوسط مصرف انرژی در اقتصاد ایران هفت درصد بوده است .

احمدوند ادامه داد: در دنیا انرژی از منابع مختلفی مانند انرژی‌ خورشیدی، زمین‌ و گرمایی تامین می‌شود، اما در ایران تنها دو منبع نفت و گاز به عنوان منابع تامین انرژی مورد نیاز برای مصرف و تولید شناخته شده است .

وی با اشاره به اینکه در سال‌های اخیر سهم گاز کشور افزایش یافته است که در این زمینه تراز نفت خام که شامل تولید و تقاضا می‌شود اگر با همین روند ادامه یابد تمام سرمایه انرژی کشور تنها صرف تولید می‌شود، اظهار داشت: در سال‌های اخیر با وجود تمام تلاش‌ها برای افزایش سهم صادرات کشور، اختلاف صادرات و واردات کشور بسیار بالا بوده است .

اختلاف صادرات و واردات کشور 40 میلیارد دلار در سال است

رئیس سازمان امور اقتصاد و دارایی استان اصفهان تصریح کرد: اختلاف بین صادرات و واردات ایران حدود 40 میلیارد دلار در سال برآورد شده که این واقعیت به این معناست که آنچه سالانه به دنیا می‌فروشیم، 40 میلیارد دلار تراز منفی، در مقایسه با آنچه از دنیا می‌خریم داشته است .

وی با بیان اینکه طی سال‌های اخیر دولت با فروش بیشتر نفت اختلاف واردات و صادرات کشور را جبران کرده است، افزود: در حال حاضر حدود 60 درصد از درآمدهای دولت از محل فروش نفت به کشورهای دیگر تامین شده است .

احمدوند ادامه داد: ترکیب هزینه‌های دولت به گونه‌ای بوده که در این سال‌ها 70 درصد از بودجه دولت صرف هزینه‌های جاری شده و کمتر از سهم بودجه برای اجرای طرح‌های عمرانی و امور زیرساختی هزینه شده است .

وی تاکید کرد: در صورتی که در این سال‌ها درآمد حاصل از فروش نفت صرف اقدامات عمرانی و زیرساختی می‌شد جای نگرانی نبود .

رئیس سازمان امور اقتصاد و دارایی استان اصفهان با تاکید بر اینکه با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها روند هزینه‌های دولت نیز به تدریج اصلاح می‌شود، تصریح کرد: اگر روند فعلی برای هزینه کردن درآمدهای دولت اصلاح نشود دولت در آینده مجبور می‌شود با دریافت مالیات کسری منابع درآمدی خود را جبران کند .