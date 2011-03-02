نخستین سالن تیراندازی اختصاصی آموزش و پرورش مازندران افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی امیری عصر چهارشنبه در این مراسم گفت: نهادینه سازی ورزش در جوانان از عوامل موفقیت در آینده آنان است.

وی خاطرنشان کرد: این سالن اختصاصی که در مجتمع شهید منتظری ساری است امکانات تیراندازی با تفنگ بادی و تپانچه را داراست.

امیری بیان کرد: تیراندازی از ورزش های مورد تاکید در دین مبین اسلام است و به همین منظور آموزش و پرورش باید زمینه توسعه این ورزش را در بین دانش آموزان و فرهنگیان فراهم کند.

وی برای دانش آموزان و فرهنگیان حاضر در مجتمع شهید منتظری که در مسابقات آموزشگاه های استان شرکت کرده بودند آرزوی موفقیت و سلامتی کرد.



مدیرکل آموزش و پرورش مازندران همچنین در بازدید از درمانگاه فرهنگیان ساری با سپاس از مجموعه عوامل فعال از جمله پزشکان و پرستاران رضایت فرهنگیان را ملاک ارزیابی فعالیت همه دستگاه های مرتبط با معلمان عنوان کرد.

امیری گفت: نباید یک معلم و همکار فرهنگی در مراجعه به درمانگاه فرهنگیان به غیر از درد جسمی که درصدد مداوا و کاهش آن است درد دیگری از جمله دوندگی برای رسیدگی به امور اداری درمان و ناملایمات رفتاری کارکنان را احساس کند.



وی بر ارتقای خدمات بیمه ایران تاکید کرد و افزود: فرهنگیان باید طعم شیرین این طرح مقام عالی وزارت را بچشند و هر روز برای رسیدن به نقطه مطلوب گامی موثر برداشته شود.

در مازندران 10 مرکز درمانی فرهنگیان فعال بوده که روزانه هزار و 800 نفر به این مراکز مراجعه می کنند.

در ایام نوروز 10 مرکز درمانی فرهنگیان در شهرهای آمل، بابل، بابلسر، بهشهر، نکا، قائمشهر، شیرگاه، ساری، تنکابن و چالوس به مسافران نوروزی خدمات بهداشتی و درمانی ارائه می کنند.