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۱۱ اسفند ۱۳۸۹، ۱۸:۴۳

نخستین سالن تیراندازی اختصاصی آموزش و پرورش مازندران افتتاح شد

نخستین سالن تیراندازی اختصاصی آموزش و پرورش مازندران افتتاح شد

ساری - خبرگزاری مهر: اولین سالن تیراندازی اختصاصی اداره کل آموزش و پرورش مازندران افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی امیری عصر چهارشنبه در این مراسم گفت: نهادینه سازی ورزش در جوانان از عوامل موفقیت در آینده آنان است.

وی خاطرنشان کرد: این سالن اختصاصی که در مجتمع شهید منتظری ساری است امکانات تیراندازی با تفنگ بادی و تپانچه را داراست.
 
امیری بیان کرد: تیراندازی از ورزش های مورد تاکید در دین مبین اسلام است و به همین منظور آموزش و پرورش باید زمینه توسعه این ورزش را در بین دانش آموزان و فرهنگیان فراهم کند.
 
وی برای دانش آموزان و فرهنگیان حاضر در مجتمع شهید منتظری که در مسابقات آموزشگاه های استان شرکت کرده بودند آرزوی موفقیت و سلامتی کرد. 
 
مدیرکل آموزش و پرورش مازندران همچنین در بازدید از درمانگاه فرهنگیان ساری با سپاس از مجموعه عوامل فعال از جمله پزشکان و پرستاران رضایت فرهنگیان را ملاک ارزیابی فعالیت همه دستگاه های مرتبط با معلمان عنوان کرد.
 
امیری گفت: نباید یک معلم و همکار فرهنگی در مراجعه به درمانگاه فرهنگیان به غیر از درد جسمی که درصدد مداوا و کاهش آن است درد دیگری از جمله دوندگی برای رسیدگی به امور اداری درمان و ناملایمات رفتاری کارکنان را احساس کند. 
 
وی بر ارتقای خدمات بیمه ایران تاکید کرد و افزود: فرهنگیان باید طعم شیرین این طرح مقام عالی وزارت را بچشند و هر روز برای رسیدن به نقطه مطلوب گامی موثر برداشته شود.
 
در مازندران 10 مرکز درمانی فرهنگیان فعال بوده که روزانه هزار و 800  نفر به این مراکز مراجعه می کنند.
 
در ایام نوروز 10 مرکز درمانی فرهنگیان در شهرهای آمل، بابل، بابلسر، بهشهر، نکا، قائمشهر، شیرگاه، ساری، تنکابن و چالوس به مسافران نوروزی خدمات بهداشتی و درمانی ارائه می کنند.
کد مطلب 1265673

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