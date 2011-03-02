فعالیت 1.5 میلیون جوان و نوجوان در کانونهای مساجد سراسر کشور

به گزارش خبرنگار در قم، حجت الاسلام حمیدرضا ارباب سلیمانی، بعد از ظهر چهارشنبه در دیدار با آیت الله جوادی آملی که در محل موسسه اسراء برگزار شد، گفت: دبیرخانه کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد کشور از سال 1370 و به دنبال هشدار رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره تهاجم فرهنگی از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بنابر تکلیف شورای عالی انقلاب فرهنگی راه اندازی شد.



وی ابراز داشت: بعد از گذشت 18 سال از فعالیت این کانونها هم اکنون بیش از یک و نیم میلیون جوان و نوجوان در این کانونها فعالیت دارند.



دبیر ستاد عالی کانون های مساجد سراسر کشور بیان داشت: در مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی راه اندازی کانون های فرهنگی و هنری مساجد، تجهیر کتابخانه های مساجد و آموزش نیروی انسانی به عنوان سه فعالیت اصلی این کانون‌ها تعریف شد.



فعالیت 9400 کانون فرهنگی و هنری در مساجد کشور



ارباب سلیمانی ادامه داد: بالغ بر 9 هزار و 400 کانون در سراسر کشور راه اندازی و فعال شده اند و برخی از این کانون‌ها حتی در روستاها نیز دایر شده است.



ارباب سلیمانی همچنین با اشاره به تجهیر کتابخانه‌های مساجد در طول سال‌های اخیر ابراز داشت: میلیاردها تومان صرف تجهیرات کتابخانه‌ها و از همه مهمتر برای خرید کتاب‌های مناسب و مورد استفاده جوانان هزینه می‌شود.



خرید سالانه 4 میلیارد تومان کتاب برای کتابخانه‌های مساجد



وی با بیان اینکه سالانه بالغ بر 4 میلیارد تومان کتب دینی، مذهبی و کمک درسی برای کتابخانه‌های مساجد خریداری می‌شود به سومین وظیفه این کانون‌ها اشاره و خاطرنشان کرد: برگزاری اردوهای متمرکز در مشهد و اعزام 18 هزار جوان و نوجوان به این شهر و برگزاری نشست‌های علمی و تخصصی با حضور بیش از 70 شخصیت از جمله فعالیت های آموزشی این دبیرخانه است.



امام جماعت؛ محور برنامه‌های مساجد



ارباب سلیمانی با بیان اینکه فعالیت‌های مساجد با محوریت امام جماعت برگزار می‌شود گفت: جهت‌گیری برنامه‌های ما این است که یک صف از میان جوانان به صفوف نماز جماعت اضافه شود.



گفتنی است این دیدار در آستانه 18 اسفندماه سالروز تاسیس دبیرخانه کانونهای فرهنگی و هنری مساجد کشور برگزارشد.