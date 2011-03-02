خدمات بیمه تامین اجتماعی در دفاتر پیشخوان دولت ارائه می شود

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، محمد طالبی بعد از ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به اینکه بر اساس این تفاهم نامه تمامی نمایندگیهای بیمه خدمات درمانی به پیشخوان دولت تبدیل و 13 دفتر پیشخوان دولت نیز در 13 شهرستان از ابتدای سال آینده خدمات مذکور را ارائه می کنند، بیان داشت: ارائه خدمات اداره کل ثبت احوال توسط پنج دفتر شهر ارومیه نهائی شده است.

وی با اشاره به اینکه تمامی مراحل مربوط به دریافت مجوز و تائید صلاحیت مدیران دفاتر و مدارک درخواستی ثبت احوال کشور انجام و 12 خدمت در پنج دفتر مذکور تاپایان سال ارائه می شود، اظهار داشت: با توجه به اتمام دوره آزمایشی سه خدمت شرکت گاز در 57 دفتر ارائه می شود.

معاون توسعه مدیریت ومنابع انسانی استاندارآذربایجان غربی همچنین در خصوص آخرین وضعیت برگزاری فراخوان ایجاد 95 دفتر پیشخوان دولت در استان، بیان داشت: بر اساس بند دو ماده هفت آئین نامه دفاتر پیشخوان دولت، بررسی ظرفیتهای توسعه دفاتر و برگزاری فراخوان ثبت نام متقاضیان از وظایف کارگروه استانی است.

رئیس کارگروه استانی دفاتر پیشخوان دولت گفت: عدم ثبات در ترکیب هیئت مدیره انجمن صنفی وعدم حضور فعال نماینده انجمن درکارگروه مشکلات جدی در پاسخ به مطالبات برحق دفاتر و اهداف کارگروه ایجاد کرده که امیدواریم تمهیدات لازم ازطرف تشکل صنفی مربوطه جهت حل مشکل انجام شود.