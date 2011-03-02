سن ازدواج و باروری در ایران افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر ربابه طاهری پناه روز چهارشنبه در حاشیه هفدهمین کنگره ملی باروری و ناباروری ایران در سالن همایشهای رایزن افزود: آلودگی هوا و ذرات معلق از طریق پوست یا تنفس وارد بدن شده و حدود 20 تا 30 درصد آنها جذب بدن می‌شوند که با مصرف سیگار، میزان ناباروری تا دو برابر افزایش پیدا می‌کند.

وی گفت: انسانها برای رفاه بیشتر از وسایل بی سیم استفاده می‌کنند. این در حالی است که استفاده از اینگونه وسایل موجب می‌شود که انسانها در میان امواج الکترومغناطیس قرار بگیرند که یکی از عوارض آن تاثیر منفی بر باروری و تولیدمثل است.

این متخصص زنان و زایمان با بیان اینکه بیش از 80 هزار نوع آلاینده شیمیایی وجود دارد که چون قابلیت جذب به طبیعت را ندارند در محیط زندگی باقی می‌مانند، اظهارداشت: آفت کشها از جمله موادی هستند که از طریق چرخه زندگی به طور مستقیم یا غیر مستقیم به صورت یک هورمون مجازی وارد بدن می‌شوند و به خون و سیستم ژنتیک انسان راه می‌یابند.

طاهری پناه با اشاره به افزایش سن ازدواج و باروری در ایران گفت: زنان از 15 تا 40 سالگی ذخیره تخمدان مناسبی دارند اما پس از 40 سالگی ذخیره تخمدان آنها به شدت کاهش پیدا می‌کند. به همین دلیل در مواردی با نازایی زنانی که سن بالایی دارند، مواجه هستیم. در افزایش ناباروری مردان نیز مواردی مانند شیوه زندگی و تغذیه نامناسب و قرار داشتن در معرض آلاینده ‌های محیطی موثر است.

وی با اشاره به سموم شیمیایی و امواج الکترومغناطیسی اظهار کرد: پلی کربنات بی فنیل ماده‌ای است که در ظروف آب معدنی، برخی مواد خوراکی و حتی ظروف سرمها وجود دارد و حتی زمانی که سشوار خاموش و دو شاخه آن در پریز برق است امواج الکترومغناطیسی دارد و انسانها را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

افزایش درصد لقاح در موفقیت درمان ناباروری

در این کنگره همچنین دکتر محمدحسین نصر اصفهانی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه رویان جهاد دانشگاهی در تشریح علل عدم موفقیت درمان ناباوری به روش میکرواینجکشن گفت: در 30 درصد از تخمکهایی که اسپرم وارد آنها می‌شود، لقاح انجام نمی‌شود و این در حالی است که افزایش درصد لقاح در موفقیت درمان ناباروری تاثیر زیادی دارد.

وی در پاسخ به پرسشی درباره علت باردار نشدن برخی زنان نابارور که تحت درمان با روش میکرواینجکشن قرار می‌گیرند ، افزود: یکی از علل این امر آن است که اسپرم قدرت فعال سازی تخمک را ندارد این در حالی است که اسپرم پس از ورود به تخمک ژنوم پدری را به آن وارد و جنسیت را مشخص می‌کند. اسپرم دارای ماده‌ای است که محرک شروع زندگی به شمار می‌رود. اگر اسپرم فاقد این ماده باشد یا این ماده در آن به اندازه کافی وجود نداشته باشد، تخمک چرخه زندگی را آغاز نمی‌کند بنابراین اگر پس از یک روز از وارد شدن اسپرم به تخمک، لقاح صورت نگیرد از نظر ما عمل لقاح امکانپذیر نیست.

نصراصفهانی ادامه داد: این مشکل را تا حدودی با انجام یک تست ژنتیک روی اسپرم می‌توان مشخص کرد اما بر اساس تحقیقات انجام شده می‌توان همزمان با تزریق اسپرم، تخمک را فعال کرد و بدین ترتیب شانس باروری را افزایش داد.

عضو هیئت علمی پژوهشکده رویان درباره احتمال حفظ نسل حیواناتی که در حال انقراض هستند با استفاده از شبیه‌سازی، گفت: می‌توانیم از سلولهای بدن حیواناتی که در حال انقراض هستند نمونه برداری کنیم تا ذخیره ژنتیک آنها را به دست آوریم و بدین ترتیب آنها را از خطر منقرض شدن نجات دهیم. برای انجام این کار نیاز به هماهنگی بین گروههای شبیه سازی و محیط زیست است. مثلا از رحم و تخمک شیر می‌توان برای نگهداری ببر استفاده کرد.