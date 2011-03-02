به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، محمدعلی ضامن عصر چهارشنبه در بازدید از پروژه برق ‌رسانی با استفاده از انرژی نو در روستای خوشنروی سرایان اظهار داشت: دولت در راستای عدالت اجتماعی و محرومیت‌ زدایی و رسیدن به اقشار آسیب ‌پذیر حمایت و سرمایه ‌گذاری‌های ارزشمند ی را انجام داده است.

وی با اشاره به اینکه پروژه برق‌ رسانی از طریق انرژی‌های نو به روستای خوشنروی از نظر اقتصادی یکی از پروژه‌های گران به شمار می ‌رود، افزود: هزینه تمام شده نصب یک کیلو وات برق از طریق انرژی خورشیدی حدود هشت میلیون تومان است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی با اشاره به اینکه انرژی نو یکی از پاک‌ ترین انرژی‌ها در بعد زیست ‌محیطی است، تصریح کرد: تمام جهان و کشور به سمتی می‌ روند تا از انرژی‌های نو و تجدیدپذیر استفاده کنند.

ضامن افزود: علاوه بر روستای خوشنروی چهار روستای دیگر استان نیز تا پایان نیمه اول سال آینده از طریق انرژی‌های نو برق‌ دار می‌ شوند.

وی یادآور شد: روستاهایی از طریق انرژی‌های نو برق‌ دار می‌ شوند که فاصله آن تا شبکه زیاد و از نظر اقتصادی مقرون به صرفه نیست.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی بیان کرد: متوسط هزینه برق ‌رسانی به خانوار روستایی در استان در حال حاضر حدود چهار تا پنج میلیون تومان است.

ضامن با اشاره به اینکه تولید برق به وسیله انرژی‌های نو و انتقال با شبکه از نظر قدرت و خطرات ناشی از آن هیچ تفاوتی با هم ندارد، یادآور شد: باید برق ‌رسانی داخلی روستا بر اساس اصول فنی و مهندسی و با نظارت پیمانکار مربوطه انجام شود.