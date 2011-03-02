ارائه 13 مقاله در همایش ملی امیرپازواری در دانشگاه مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، احمد احمدپور بعد از ظهر چهارشنبه در جلسه ستاد برگزاری این همایش ملی گفت: دومین همایش ملی امیر پازواری به میزبانی دانشگاه مازندران در روز چهارشنبه 18 اسفند ماه در دانشکده علوم انسانی و اجتماعی برگزار می شود.

وی هدف از برگزاری این همایش را معرفی میراث فرهنگی و ادبی امیر، ظرفیتها و قابلیتهای میراث بومی، شناساندن شاخصه های ادبی شعر، اندیشه های دینی و عرفانی این شاعر طبری عنوان کرد.

احمدپور افزود: 45 مقاله به دبیرخانه این همایش ارسال شد که پس از داوری 22 مقاله جهت چاپ در مجموعه مقالات انتخاب شد و چکیده مقاله های ارسالی نیز در انتهای مجموعه مقاله های امیر پازواری به چاپ خواهد رسید.

وی در پایان یادآور شد: در روز همایش 13 مقاله برتر به صورت سخنرانی ارائه خواهد شد.

زمانه و زندگی امیر پازواری، امیر از افسانه تا واقعیت، امیر پازواری و دیگران، شعر امیری و زبان و ادبیات مازندرانی، شعر امیری و جغرافیای طبیعی مازندران، شعر امیر و فرهنگ عامه، شعر امیر و مقام ولایت، امیر و علوی سرایان مازندران، اخلاق دینی و اجتماعی در اشعار امیر پازواری، عرفان شیعی در اشعار امیر پازواری، امیر و هویت بومی و ملی،امیر و میراث بومی و ملی، بازتاب مسائل و اوضاع اجتماعی در شعر امیر، شعر امیری و موسیقی مازندرانی بخشی از محورها و مقالات قابل ارائه در همایش ملی امیرپازواری است.