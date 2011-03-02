به گزارش خبرنگار مهر، داماش و بازیکنان ملی پوشش عصر امروز چهارشنبه در حالی نتیجه دیدار مقابل پیشگامان کویر یزد را واگذار کردند که در مرحله رفت رقابت های والیبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور نیز متحمل شکست شده بودند. یزدی‌ها در حالی صاحب این پیروزی شدند که پیش از این تنها 4 برد به دست آورده بودند. ضمن اینکه رقم خوردن پنجمین شکست برای نماینده خطه شمال موقعیت این تیم را در رده دوم گروه "الف" به خطر انداخت.

در دیگر دیدار برگزار شده از گروه"الف" مسابقات والیبال لیگ برتر باشگاه های کشور تیم بانک کشاورزی در خانه والیبال تهران ارتعاشات صنعتی را شکست داد. ضمن اینکه دیدار تیم های کاله و ابومسلم خراسان با پیروزی آملی ها به پایان رسید. کاله با کسب این پیروزی هم شکست نیم فصل نخست خود را جبران کرد و هم اینکه موقعیتش را در دره دوم گروه گروه "ب" تثبیت کرد.

نتایج سه دیدار برگزار شده از هفته دوازدهم مسابقات والیبال لیگ برتر باشگاه های کشور به شرح زیر است:

* بانک کشاورزی 3 - ارتعاشات صنعتی ایران یک

(25 بر 21)، (25 بر 19)، (35 بر 37) و (26 بر 24)

* کاله آمل 3 - ابومسلم خراسان صفر

(25 بر 19)، (25 بر 22) و (25 بر 14)

* پیشگامان کویر یزد 3 - داماش گیلان یک

(25 بر 22)، (25 بر 21)، (27 بر 29) و (29 بر 27)

هفته دوازدهم مسابقات والیبال لیگ برتر باشگاه‎های کشور امشب با برگزاری 5 دیدار دیگر پیگیری می شود. برنامه این دیدارها به شرح زیر است:

گروه "الف":

* هیئت کرمان - سایپا البرز

* باریج اسانس کاشان - دانشگاه آزاد

گروه "ب":

* پیکان تهران - پتروشیمی بندرامام

* ارومیه - آلومینیوم المهدی بندرعباس

* پرسپولیس تهران - بازرگانی جواهری گنبد