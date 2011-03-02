به گزارش خبرگزاری مهر، لطف‌الله فروزنده، تامین‌اجتماعی را یکی از پرمخاطب ترین دستگاهها عنوان کرد و ادامه داد: بیمه‌ شدگان تامین‌اجتماعی که نزدیک به نیمی از جامعه را تشکیل می‌دهند با این مجموعه در ارتباط هستند و باید برای ارائه خدمات مناسب به بیمه شدگان برنامه ‌ریزی و تلاش شود.

وی نقش مدیریت در حوزه‌های تخصصی به ویژه در تامین‌اجتماعی را بسیار مهم ارزیابی کرد و ادامه داد: مدیران و همکاران مجموعه صندوق تامین‌اجتماعی باید برای ارایه خدمات به مردم انگیزه کافی داشته باشند.

معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس ‌جمهور، افزایش حقوق پرداختی به کارکنان تامین‌اجتماعی را مشروط به افزایش وصول درآمد این مجموعه دانست و گفت: در پرداخت حقوق باید عدالت در بین همکاران تامین‌اجتماعی و همچنین عدالت نسبت به سایر سازمانها و نهادها رعایت شود.

وی افزود: در این رابطه مباحث کارشناسی در هیئت امنا انجام شده و در هفته آینده آماده ابلاغ است که در این فاصله نیز آماده دریافت نظرات مدیران تامین‌اجتماعی هستیم.



