کاهش 50 درصدی مصرف برق مشترکان حوزه شهرستان اصفهان

سارا صالحی در گفتگو با خبرنگار مهر در اصفهان، با بیان اینکه قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به مرور در کاهش مصرف انرژی برق تأثیرگذار خواهد بود،اظهار داشت: میزان مصرف انرژی طی ماه‌های دی و بهمن سال گذشته 108 هزار و 819 مگاوات ساعت بوده است که با 52.5 درصد کاهش به میزان 575 هزار و 197 مگاوات ساعت در سال جاری رسیده است.

وی با اشاره به اینکه با اجرایی شدن قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در اصفهان در تمامی حوزه‌های خانگی، صنعتی و تجاری شاهد کاهش مصرف برق بوده‌ایم افزود: مصرف برق مشترکان حوزه شهرستان اصفهان در کل 52.5 درصد کاهش داشته است.

مدیر دفتر بازار برق شهرستان اصفهان با بیان اینکه از زمان اجرایی شدن قانون هدفمندی یارانه‌ها در آذرماه سال جاری مصرف برق در بخش عمومی برابر با 29 هزار و 233 مگاوات ساعت بوده است، تصریح کرد: در دی ماه سال جاری مصرف برق در همین بخش 28 هزار و 617 مگاوات ساعت بر آورد شده است که با مقایسه این دو ماه، مصرف برق 2.11 کاهش رانشان داده است.

وی ادامه داد: در بخش کشاورزی نیز مانند سایر بخش‌های مصرفی با کاهش مصرف برق روبه‌رو بودیم به گونه‌ای که مصرف برق در ماه آذر و دی به ترتیب 50 هزار و 391 مگاوات ساعت و 43 هزار و 219 مگاوات ساعت برآورد شده است.

صالحی خاطر نشان کرد: مصرف انرژی طی دو ماه بعد از هدفمند کردن یارانه‌ها به نسبت دو ماه قبل از اجرای طرح 54/6 درصد کاهش داشته است.

وی با بیان اینکه که 3.35 درصد کاهش در بخش سایر مصارف متفرقه صورت گرفته است ادامه داد: در بخش سایر مصارف در آذرماه امسال 34 هزار و 588 مگاوات ساعت و در دی ماه سال جاری مصرف در این بخش 33 هزار و 428 مگاوات ساعت بوده است.

مدیر دفتر بازار برق شرکت توزیع نیروی برق شهرستان اصفهان به پیشینه فرهنگی و بالا بودن سطح آگاهی عمومی در اصفهان اشاره کرد و گفت: متوسط سرانه مصرف ماهانه خانوار در شهر طی شش ماه ابتدای سال معادل 226 کیلو وات ساعت و بسیار نزدیک به الگوی مصرف تعریف شده در قبوض برق بوده است.

وی بیان داشت: بیشترین میزان کاهش مصرف برق در بخش‌های مختلف شهرستان اصفهان در مقایسه دو ماه آذر به عنوان ماه پیش از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و در دی‌ماه به عنوان یک ماه پس از اجرای این قانون، در بخش کشاورزی و با کاهش 14.23 درصدی بوده است که بیشترین علاوه بر کاهش مصرف فصلی بودن کشاورزی است.