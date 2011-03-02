آسیبهای اجتماعی استان در دانشگاه مازندران بررسی شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرپرست دانشگاه مازندران عصر چهارشنبه در این نشست اظهار داشت: امروزه به برکت انقلاب اسلامی در جامعه اسلامی مان شاهد پیشرفتهای عظیم در عرصه های مختلف علمی و فناوری می باشیم که این پیشرفتها حتی از دید جهانیان نیز قابل کتمان نبوده و همگان بر وجود و اهمیت آن اعتراف می کنند.

احمد احمدپور افزود: وجود این دستاوردهای عظیم سبب شده است تا دشمنان انقلاب اسلامی بخش هایی از جامعه را هدف قرار داده و با ایجاد مسائل و مشکلات اجتماعی عرصه را بر مردم سخت نمایند و از سوی دیگر ویژگی زندگی اجتماعی به گونه ای است که همه ما در همه جای دنیا با آسیب ها و مسائل اجتماعی مواجه ایم.

وی با برشمردن مواردی از این آسیب ها و مسائل اجتماعی اذعان داشت: امروزه آسیب ها و مسائل اجتماعی در همه جا وجود دارد از جمله آلودگی، فقر، جنایت، انحراف، تبعیض، مصرف مواد مخدر، طلاق، تورم، بزهکاری طومار بلند بالایی از مسائل و آسیب های اجتماعی در جهان قابل طرح است.

وی در ادامه افزود: صرف نظر از این فهرست طولانی، مقایسه آسیب های اجتماعی نشان می دهد، آنچه برای یک گروه مسأله است، ممکن است برای گروه دیگر امری کاملاً پذیرفتنی باشد و آنچه برای بعضی از مردم تلاشی تحسین برانگیز برای حل مسأله اجتماعی می باشد، ممکن است دیگران آن را عامل ایجاد مسائل اجتماعی حتی مهمتری تلقی کنند.

سرپرست دانشگاه مازندران با بیان اینکه تلاش برای حل مسائل اجتماعی، کار بسیار پیچیده ای است ادامه داد: حتی اگر منتقدان در اجتماعی بودن یک مسأله توافق داشته باشند، احتمالاً در چگونگی حل آن عقاید کاملاً متفاوتی خواهند داشت و در بسیاری از مواقع، راه حلی که ارائه می شود خود باعث بروز مسائل جدید بسیار زیادی می گردد و علوم اجتماعی عموماً و حوزه ای جامعه شناسی خصوصاً در اصل و عمدتاً به منظور بررسی و حل مسائل اجتماعی توسعه یافته است.

حجت الاسلام و المسلمین حسینی مسؤل دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه مازندران در خصوص فرق انحرافی، بهایت در مازندران و فضای سایبری، تهدید یا فرصت سخنرانی کرد.