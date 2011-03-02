هنر تطهیر شده وارد مساجد شود

به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیت‌الله عبدالله جوادی آملی، بعد از ظهر چهارشنبه در دیدار با دبیر و مسئولان ستاد عالی کانون‌های مساجد کشور در مؤسسه اسراء با بیان ‌این مطلب فعالیت دبیرخانه کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد را امیدبخش خواند و اضافه کرد: مسجد از آن جهت که معبد مسلمانان است پیام‌های فراوانی دارد و اولین پیام آن این است که محرابش چشم مسجد است و ما را به کعبه هدایت می‌کند که ما باید از راه محراب مسجد به کعبه راه یابیم.



بیت عتیق خانه آزاد محض است



وی افزود: راهنمای ما به کعبه محراب است و ما را به بیت عتیق می‌کشاند؛ خدا وقتی کعبه را قبله همه قرار داد آن را بیت عتیق معرفی کرد؛ بیت عتیق نه ملک احدی بوده و نه ملک کسی شده‌است؛ بیت عتیق قبه مسلمانان و مطاف آنان است و خانه آزاد محض است.



این مرجع تقلید تصریح کرد: مسلمانان تا با هوا، هوس، وهم و خیال اندیشه نبرد نکند نمی‌تواند وارد محراب شود و قهراً به بیت عتیق راه نمی‌یابد.



امام جماعت باید از هوا و هوس آزاد باشد



وی ابراز داشت: چه امام جماعت و چه مأموم آزاد نیستند؛ امام جماعتی که خودش را آزاد نکرده تا عاقل محض و عادل صرف شود پشت بر قبله نماز می‌کند.



این مرجع تقلید تأکید کرد: دین ما را به بیت عتیق دعوت کرده و اگر کسی حاج و معتمر واقعی است باید از گزند هر شهوت و وهم و خیالی آزاد شود تا دور بیت عتیق بگردد.



آیت‌الله جوادی آملی با اشاره به تفاوت ولنگاری و آزادی بیان کرد: اگر بین حریت و ولنگاری فرق گذاشتیم اهل مسجد می‌شویم و مسجد کانون توحید می‌شود و اگر نه این بود و نه آن در این صورت هم مسجد و هم محراب را اشتباه گرفته ایم.



ایجاد فضای قداست؛ مهمترین رسالت مسجدی ها



استاد برجسته حوزه علمیه ادامه داد: اولین شرط مسئولان مسجد این است که فضای مسجد را فضای قداست و طهارت کنند و اولین جنگ ما باید با خودمان باشد و خود را تصاحب کنیم و مالک خویش باشیم.



وی با بیان اینکه رسالت مسجد این است که مسجدیها از معبر محراب به آزادی برسند افزود: وقتی مسجد محور بیت عتیق و آزادگی شد درس می‌دهد و آن وقت نه اینترنت و نه فضای دیگری نمی‌تواند نوجوانان تربیت شده مساجد را به بند بکشاند.



این مرجع تقلید با اشاره به روایاتی درباره آخرالزمان بیان داشت: اگر می خواهیم بدانیم مسجد رسالت خود را انجام داده است باید ببینیم از خشم و شهوت و غضب راحت شده ایم یانه.



حرمت مومن از کعبه بالاتر است



استاد برجسته حوزه علمیه با بیان اینکه در روایات داریم که حرمت مومن از کعبه بالاتر است، اظهارداشت: مومن آزاد است و کعبه از گل و خاک بنابراین اگر جوانان ما از بند به حریت رسیدند در این صورت نه خطر اعتیاد و نه فرار از منزل و .... در جامعه جایی نخواهد داشت.



وی با تقدیر از راه اندازی کانون های مساجد تصریح کرد: جوانان و نوجوانان امانت های الهی در دست ما هستند و باید در حرم الهی بالنده شوند و وقتی با مسجد آشنا شدند مسجد در ذائقه آنها شیرین باشد و بدانن مشرف می شوند و نه مکلف؛ مسجد نباید صبغه تکلیف بگیرد بلکه باید صبغه تشریف داشته باشد تا برای جوان شیرین باشد.



جشن تکلیف ریشه در سنت ابن طاووس دارد



آیت الله جوادی آملی با بیان اینکه ریشه جشن تکلیف از سیره و سنت ابن طاووس سرچشمه گرفته است خاطرنشان کرد: ایشان وقتی مکلف شد جشن بزرگی برای تکلیف او گرفتند؛ ابن طاووس می فرمود خداوند به من لطف کرده و سخن گفتن با من را آغاز کرده و من مشرف شده ام؛ تکلیفی در کار نیست و اگر این باشد انسان لذت دین را می چشد.



مرجع تقلید شیعیان تأکید کرد: جامعه ما جامعه ای است که می تواند ظهور حضرت مهدی(عج) را با جان و دل بپذیرد و ظهور ایشان برای همه مردم شرف است.



وی با اشاره به تهاجم، شبیخون و تاراج فرهنگی تصریح داشت: این مسئله ای است که امروز همه درگیر آن هستیم؛ جوانان امانت الهی در دست ما هستند و راه عبور دادن آنها از این خطر این است که ما باید در رفتار و گفتار و نوشتار طیب و طاهر باشیم تا از روش ما مدد بگیرند.



هنر تطهیر شده وارد مساجد شود



آیت لله جوادی آملی با تاکید بر لزوم بهره‌مندی از هنر در مساجد تأکید کرد: هنر تطهیر شده باید به مسجد راه یابد وگرنه هنر آلوده مسجد را آلوده می‌کند.



وی با اشاره به ویژگی‌های امام جماعت مسجد عنوان کرد: صرف امام جماعتی که سالمندان به او اقتدا کنند بعید است موفق باشد امام جماعت باید همه افکار را با خود همراه و به سمتی که می‌خواهد هدایت کند.



مردم را با تحمیل نمی توان دیندار کرد



این مرجع تقلید با بیان اینکه مردم را تحمیل نمی توان متدین کرد عنوان داشت: دل‌های مردم در دست خداوند است و با فریب و تظاهر نمی‌توان دل‌های مردم را به دست آورد؛ وقتی مردم همراه نباشند کاری پیش نمی رود و مردم هم رایگان با کسی همراه نمی شوند؛ دل امری ملکوتی و به دست دل آفرین است.



سلطنت بر دل فقط از راه ملکوت است



آیت الله جوادی آملی با بیان اینکه صفحه قلب را با انگشت ورق می زنند نه با دست تاکیدکرد: چه در مسجد و چه در خارج آن باید طیب و طاهر باشیم تا دلهای جامعه ما را بپذیرند وگرنه حرف، موعظه است و از این گوش می شوند و از آن یکی فراموش می کند؛ سلطنت بر دل فقط از راه ملکوت است و دل هم به احدی باج نمی دهد.



ایشان در پایان خاطرنشان کرد: اولین و آخرین راه به دست آوردن دل‌های جوانان همین تحکیم رابطه خودمان با خدا و مبارزه با هواها و هوسها است.