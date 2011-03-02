نام آوران ادب تازی ایرانی هستند/ شکوه شگرف فرهنگ ایرانی

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، میرجلال الدین کزازی عصر چهارشنبه در همایش جایگاه علمی قابوسنامه در فرهنگ و ادب ایران افزود: کلیله و دمنه از شاهکارهای نثر تازی است که توسط ابن مقفع از پارسی به تازی برگردانده شد.

وی اظهار داشت: ایرانیان از کهن تاکنون قهرمان کهن آزاده و ستیزنده با ستم بودند و همواره با ستمگران و بیدادگران به رویایی می پرداختند.

وی خاطرنشان کرد: خیزش رویارویی و خیزش فرهنگی دوگونه خیزش در بی ایرانیان بود و خیزش های فرهنگی بر تاریخ و فرهنگ ایران تاثیر گذاشته است.

کزازی بیان داشت: در این خیزشهای فرهنگی، امیرانی دلیر نیز تلاش کرده اند که عنصرالمعالی نویسنده قابوسنامه از جمله آن است.

این استاد زبان و ادب فارسی یادآور شد: فرهنگ ایرانی دارای چنان شکوه شگرفی است که یکی از خلیفگان بغدادنشین نیز زبان به ستایش ایرانیان گشوده است.



شماری از فرهنگ دوستان و علاقمندان به فرهنگ و ادب ایران زمین در همایش علمی قابوسنامه در گنبد شرکت دارند.

قابوس بن وشمگیر، امیر عنصرالمعالی کیکاووس بن اسکندربن قابوس بن وشمگیر،‌ از امیران دانشمند و از ادیبان توانا و نویسندگان چیره دست آل زیار بود که در 462 ه.ق از دنیا رفت.



قابوسنامه مهمترین اثر این نویسنده است که در آن پندهایی برای تعلیم و تربیت پسرش، گیلانشاه درج شده تا وی برای یک پادشاه عادل و مقتدر تربیت شود.



عنصرالمعالی کیکاووس دومین ستاره درخشان علم و ادب خاندان زیاری بود و نمادی از فرهنگ و اندیشه های اجتماعی مردم ایران است.