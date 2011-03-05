  1. استانها
  2. اصفهان
۱۴ اسفند ۱۳۸۹، ۱۰:۱۴

استقرار800 نفر نیروی گشت نورزوی در راههای استان اصفهان

استقرار800 نفر نیروی گشت نورزوی در راههای استان اصفهان

اصفهان - خبرگزاری مهر: معاون راهداری اداره کل راه و ترابری استان اصفهان گفت: 800 نفر نیروی گشت نوروزی در راه های استان اصفهان در ایام نوروز مستقر هستند.

مجید دوست محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر در اصفهان، با بیان اینکه اداره کل راه و ترابری با ارائه خدمات ویژه‌ای نسبت به سال گذشته در استان اصفهان به استقبال مسافران نوروزی می‌رود، اظهار داشت: 30 هزار نقشه راه استان همراه بسته‌های نوروزی شامل، آدمک نمادین پازل در محل ورودی استان اصفهان با استقرار اکیپ‌های راهداری و پذیرایی از مسافران نوروزی می‌روند.

وی با بیان اینکه نصب تعداد هزار بالن رنگی حاوی نکات ایمنی در طول جاده‌های استان هشدارهای ایمنی را به مسافران گوشزد می‌کنند، افزود: ماشین راه سازی و راهداری در کلیه راه‌های استان مستقر هستند.

معاون راهداری اداره کل راه و ترابری استان اصفهان تصریح کرد: با توجه به پیش‌بینی های اداره کل هواشناسی مبنی بر بارش باران در بهار 90، 800 نفر نیروی گشت در طول راه و 500 ماشین راهداری جهت هر گونه حوادث احتمالی جاده‌ای فعال خواهند بود.

وی در ادامه لکه گیری راه‌ها و نصب علام ایمنی راه‌ها را از جمله خدمات ویژه دانست و گفت: چاله‌های خطر آفرین در جاده‌ها ترمیم شده و در نقاط پر حادثه حدود 5 هزار عدد انواع پرچم‌های رنگی نصب خواهد شد.

دوست محمدی بیان داشت: در صورت بروز هر گونه مشکل مسافران می‌توانند با شماره تماس 141 و شماره 6686446 تماس و تلفن همراه 09133288000 مرکز مدیریت راه‌های استان گزارش کنند.

وی بابیان اینکه همکاران در اداره راه و ترابری آماده پاسخگویی به صورت شبانه روزی جهت مسافران نوروزی استان اصفهان است بیان داشت: راهداران در طول ایام نوروز جهت کمک به مسافران در ایام نوروز در جاده‌ها حضور دارند.

کد مطلب 1265689

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها