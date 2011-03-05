استقرار800 نفر نیروی گشت نورزوی در راههای استان اصفهان

مجید دوست محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر در اصفهان، با بیان اینکه اداره کل راه و ترابری با ارائه خدمات ویژه‌ای نسبت به سال گذشته در استان اصفهان به استقبال مسافران نوروزی می‌رود، اظهار داشت: 30 هزار نقشه راه استان همراه بسته‌های نوروزی شامل، آدمک نمادین پازل در محل ورودی استان اصفهان با استقرار اکیپ‌های راهداری و پذیرایی از مسافران نوروزی می‌روند.

وی با بیان اینکه نصب تعداد هزار بالن رنگی حاوی نکات ایمنی در طول جاده‌های استان هشدارهای ایمنی را به مسافران گوشزد می‌کنند، افزود: ماشین راه سازی و راهداری در کلیه راه‌های استان مستقر هستند.

معاون راهداری اداره کل راه و ترابری استان اصفهان تصریح کرد: با توجه به پیش‌بینی های اداره کل هواشناسی مبنی بر بارش باران در بهار 90، 800 نفر نیروی گشت در طول راه و 500 ماشین راهداری جهت هر گونه حوادث احتمالی جاده‌ای فعال خواهند بود.

وی در ادامه لکه گیری راه‌ها و نصب علام ایمنی راه‌ها را از جمله خدمات ویژه دانست و گفت: چاله‌های خطر آفرین در جاده‌ها ترمیم شده و در نقاط پر حادثه حدود 5 هزار عدد انواع پرچم‌های رنگی نصب خواهد شد.

دوست محمدی بیان داشت: در صورت بروز هر گونه مشکل مسافران می‌توانند با شماره تماس 141 و شماره 6686446 تماس و تلفن همراه 09133288000 مرکز مدیریت راه‌های استان گزارش کنند.