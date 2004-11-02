اجتهاد براي ادامه حيات در جامعه كنوني ضروري است

به گزارش خبرنگار " مهر" در قم، اوله كريستان هولته در بازديد خود از دانشگاه مفيد گفت : منابع قوانين اسلامي مانند قرآن و حديث، به ويژه رويكردهاي تفسير و اجتهاد بسيار مهم‌اند؛ چرا كه براي ادامه حيات جامعه و مدرن شدن و براي اين كه اصول مطرح در فقه، رويه‌ها و اعمال را به روز كند و در جهان در حال تغيير كنوني بتوانيم زندگي كنيم اجتهاد بحث مهمي است.



وي همچنين ضمن بازديد از مركز مطالعات حقوق بشر اين دانشگاه، با اشاره به پيچيده بودن موضوع حقوق بشر گفت : براي دولت من و براي جامعه تحقيقاتي كشور نروژ، حقوق بشر امري مهم و با اولويت است.



سفير نروژ همچنين ضمن با اهميت خواندن روابط ميان ايران و كشور متبوعش ابراز داشت : نخست‌ وزير نروژ فردي متخصص در الهيات است و يك اشتراك ايران و نروژ در اين است كه هم نخست‌ وزير ما و هم رئيس جمهور ايران، هر دو افرادي الهيات ‌دان و سياستمدار هستند.

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