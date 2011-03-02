500 کیلوگرم انواع مواد مخدر در رشت امحا شد

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، سردار بهمن امیری مقدم دراین مراسم گفت: این مقدار مواد مخدر طی 11 ماهه گذشته از سوداگران مرگ کشف در سطح استان شده است.

وی اظهارداشت: دراین مدت 12 هزار و 700 قاچاقچی، توزیع کننده، نگهدارنده و مصرف کننده مواد مخدر در گیلان دستگیر و تحویل مقامات قضایی شدند.

فرمانده پلیس گیلان با اشاره به اینکه دربحث پیشگیری مواد مخدر اقدامات خوبی در سطح گیلان انجام گرفته است، گفت: برای اجرای برنامه های پیشگیری مواد مخدر در استان 20 میلیارد ریال اعتبار برای سال 90 پیش بینی شده است.

وی با اعلام اینکه در دو سال اخیر بیش از سه هزار و 500 تن انواع مواد مخدر به ویژه مواد مخدر صنعتی و روان گردان از 54 باند تهیه وتوزیع دراستان کشف شده است، افزود: تمام عوامل این باندها دستگیر و تحویل مقامات قضایی شدند.

امیری مقدم در ادامه از اجرای 29 طرح مبارزه با مواد مخدر در گیلان طی دو سال گذشته خبرداد و یادآورشد: دراین مدت 105 نقطه آلوده به مواد مخدر و مکان های تجمیع معتادان در سراسر استان پاکسازی شده است.

برای ششمین بار طی دو سال گذشته مراسم امحای مواد مخدر از سوی نیروی انتظامی استان گیلان برگزارمی شود.