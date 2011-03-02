۱۰۸ باند توزیع مواد مخدر در مازندران متلاشی شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی اکبر طاهایی عصر چهارشنبه در جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر مازندران افزود: در طول سال ۸۹ تعداد 11 هزار و ۴۹۰ نفر در ارتباط با جرائم مربوط به مواد مخدر در استان دستگیر و تحویل مراجع قضایی شدند.

وی میزان کشفیات مواد مخدر در این مدت را هزار و 355 کیلوگرم عنوان کرد و بیان داشت: این مقدار نسبت به سال قبل ۸۰ درصد رشد داشته است.

رئیس شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر مازندران افزود: در همین مدت ۹ جلسه استانی، ۴۷ جلسه کمیته های فرعی و ۸۰ جلسه شهرستانی این شورا برگزار شد.

طاهایی، تعداد معتادین پذیرفته شده در مراکز درمانی استان را حدود ۳۲ هزار نفر اعلام کرد.

استاندار مازندران، معضل اعتیاد را یکی از مهم ترین مشکلات اجتماعی کشور دانست و گفت: بهترین و موثرترین روش مبارزه با پدیده شوم اعتیاد، انجام کارهای فرهنگی و ترویج مبانی دینی و قرآنی در جامعه است.

وی از فرمانداران خواست تا مناطق آلوده شهرستانها را با ارائه خدمات فرهنگی، آموزشی و رفاهی به سمت پاک شدن، هدایت کنند.



