به گزارش خبرنگار مهر در قم، احمد عفتان ظهر چهارشنبه در آستانه فرارسیدن هفته منابع طبیعی درگفتگو با خبرنگاران یکی از وظایف اساسی سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور را تملک اراضی و تثبیت عرصه‌های ملی و دولتی برشمرد و افزود: این امر علاوه بر احقاق و استیفای حقوق شرعی و قانونی دولت و مردم، بستر حفظ، احیاء و توسعه منابع طبیعی تجدید شونده و بهره برداری معقول را در جهت نیل به تولید و خودکفایی فراهم می‌آورد.



وی در این خصوص اضافه کرد: اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قم نیز با در نظر گرفتن این مهم تا کنون نسبت به تثبیت مالکیت بر عرصه‌های ملی و دولتی و بهره برداری از این منابع خدادادی اقداماتی صورت داده و در این راستا بیش از 97 درصد از عرصه‌های منابع طبیعی استان را ممیزی اراضی و اعمال قانون کرده‌ایم و برای آن‌ها سند مالکیت به نام دولت جمهوری اسلامی ایران صادر شده است.



سالانه 100 تا 150 پرونده در خصوص عرصه‌های منابع طبیعی استان به محاکم ارجاع می‌شود



عفتان با بیان اینکه سالانه 100 تا 150 پرونده در خصوص عرصه‌های منابع طبیعی استان در محاکم مطرح می‌شود، اظهار داشت: در حال حاضر نیز 250 پرونده در محاکم در حال بررسی است و ممیزی 97 درصد از اراضی و تفکیک مستثنیات تا کنون کمک زیادی به بلاتکلیفی مردم کرده است چرا که هر فردی برای هر گونه نقل و انتقال زمین به نام دیگری و احداث استخر و... باید از اداره کل منابع طبیعی استعلام نماید که این اراضی جزء منابع طبیعی دولتی نباشد.



وی در ادامه تصریح کرد: با این اقدام از سال 85 تا کنون برای بیش 41درصد از اراضی سند گرفته‌ایم و با این کار خوشبختانه توانسته‌ایم پاسخ مردم را سریع‌تر بدهیم همچنین علیه پرونده‌های متعرضین به منابع طبیعی کشور، از عرصه‌های خود دفاع نمائیم.



130 میلیون هکتار از اراضی منابع طبیعی کشور سند مالکیت دولتی دارند



مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قم میزان کل عرصه‌های منابع طبیعی کشور را 165 میلیون هکتار عنوان کرد و افزود: تا کنون برای 130 میلیون هکتار از این اراضی در کشور به نام دولت سند زده شده و این در حالی است که تا قبل از انقلاب تنها 300 هزار هکتار از اراضی ملی سند دار بودند.



طی 5 سال؛ 2 هزار و 762 هکتار از اراضی استان از دست متعرضین خارج شده است



وی با بیان اینکه تا کنون برای 970 هزار هکتار از اراضی استان سند گرفته شده است، خاطر نشان کرد: خوشبختانه در حفاظت از عرصه منابع طبیعی این کار انجام شده و ما توانسته‌ایم با آرایی که از محاکم در طی 5 سال گرفته‌ایم 2 هزار و 762 هکتار از اراضی را با اجرای احکام دادگستری از دست متعرضین خارج کرده و به بیت المال برگردانیم.



عفتان ارزش تقریبی این اراضی را 10 میلیارد و 300 میلیون تومان برآورد کرد و افزود: از اول امسال تا کنون در استان با اجرای 45 حکم توانسته‌ایم 721 هکتار از اراضی تعرضی را به بیت المال برگردانیم.