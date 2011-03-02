شانگهای چین و کاشیما ژاپن به تساوی رسیدند/ دومین نتیجه بدون گل گروه H

به گزارش خبرنگار مهر، روز دوم از هفته نخست مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان آسیا عصر امروز چهارشنبه با انجام یک دیدار از گروه H پیگیری شد که طی آن تیم‌های شانگهای شنهوا چین و کاشیما آنتلرز ژاپن در ورزشگاه هنگ‌کو هنگ کنگ در پایان 90 دقیقه به نتیجه مساوی بدون گل رضایت دادند.

در دیگر مسابقه این گروه هم که صبح امروز برگزار شد، اف ث سیدنی استرالیا و سوون سامسونگ بلووینگز کره‌جنوبی هم برابر همدیگر به نتیجه مساوی بدون گل رسیدند. برنامه ادامه دیدارهای روز دوم از هفته نخست مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا به شرح زیر است:

گروه C:

* الوحده امارات - بنیادکار ازبکستان، ساعت 19:30، ورزشگاه آل نهیان ابوظبی

* الاتحاد عربستان - پرسپولیس ایران، ساعت 21:05، ورزشگاه امیر عبدالله الفیصل جده

گروه D:

* ذوب آهن ایران - الامارات امارات، ساعت 18:30، ورزشگاه ذوب آهن فولادشهر

* الریان قطر - الشباب عربستان، ساعت 18:45، ورزشگاه احمد بن علی الریان

گروه F:

* العین امارات - اف سی سئول کره جنوبی، ساعت 18:35، ورزشگاه خلیفه بن زاید العی