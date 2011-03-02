به گزارش خبرنگار مهر، ترکیب تیم فوتبال ذوب آهن را در دیدار با الامارات امارات با ترکیب شهاب گردان، سیدمحمد حسینی، فرشید طالبی، محمد علی احمدی، حسین ماهینی، قاسم حدادی فر، محمد قاضی، محمدرضا خلعتبری، شاهین خیری، مهدی رجب‌زاده و ایگور کاسترو به میدان خواهد رفت. این بازی از گروه D مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان آسیا از ساعت 18:30 امروز چهارشنبه در ورزشگاه فولادشهر اصفهان برگزار می شود.