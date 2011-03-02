ورود 17.5 تن موادمخدر خالص با مجوز وزارت بهداشت بوده است

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار نبی الله حیدری با بیان این مطلب اظهارداشت: مطابق قانون، نظارت و کنترل و مبارزه با موادمخدر بر عهده پلیس و دستگاه قضایی گذاشته شده است این در حالی است که قانونگذار ساخت، تولید و توزیع، ورود و خروج، حمل و نگهداری و مصرف موادمخدر به استثنای مصارف دارویی و پزشکی آن را جرم دانسته است و برای آن مجازات تعیین کرده است.

فرمانده پلیس فرودگاههای کشور در پاسخ به سئوالی درباره اینکه از توقیف موادمخدر مذکور خبر داده شده است، گفت: موادمخدر مذکور توقیف نشده بلکه مراحل تشریفات قانونی و گمرکی خود را طی می کند که پس از طی مراحل به مقامات وزارت بهداشت جهت مصارف دارویی تحویل داده می شود.

به گفته سردار حیدری، موادمخدر مذکور علاوه براینکه دارای مجوز بین اللملی است برای تجهیزات و مصارف پزشکی مورد استفاده قرار می گیرد.

این مقام انتظامی در پاسخ به این سئوال که آیا کشفیات داخلی موادمخدر کشور جوابگوی مصارف دارویی نیست، گفت: بحث مشتقات خالص و ناخالص بودن موادمخدر در امور پزشکی و دارویی حتما باید زیر نظر وزارت بهداشت و هیئت بین المللی کنترل و نظارت بر مصرف دارویی موادمخدر پزشکی INCB هزینه و مصرف شود.

فرمانده پلیس فرودگاههای کشور در ادامه از کشف 750 کیلوگرم انواع مواد مخدر خبر داد و افزود: از این میزان کشفیات، 480 کیلوگرم آن را شیشه تشکیل می دهد.

به گفته وی، طی این مدت سه هزار و 800 نفر به اتهام حمل مواد مخدر توسط ماموران پلیس فرودگاههای کشور دستگیر و به مقام قضایی معرفی شدند.

حیدری همچنین به کشف 5 میلیارد تومان کالای قاچاق در سطح فرودگاههای کشور طی 11 ماهه گذشته اشاره کرد.

رئیس پلیس فرودگاه های کشور با اشاره به سختگیریهای پلیس عربستان در بحث موادمخدر گفت: بر این اساس پلیس ایران تشدید بازرسی و بازبینی در امر حمل مواد مخدر را سرلوحه کار خود قرار داده است.

به گفته حیدری، در صورت دستگیری زائر به اتهام حمل مواد از سوی پلیس عربستان، وی مستقیما به زندان اعزام و پس از گذراندن اعمال شاقه و نیز سپری کردن محکومیتش در زندانهای عربستان به دولت ایران تحویل داده می شود.

سردار حیدری، همراه داشتن برخی از داروهای درمانی را نیز در عربستان جرم دانست و خاطر‌نشان کرد: دارویی مانند متادون که در کشورمان برای معتادان پرخطر استفاده می‌شود، در کشور عربستان ممنوع و جرم است و افرادی که آن را به همراه داشته باشند در فرودگاه آن کشور دستگیر خواهند شد.