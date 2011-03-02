صنعت نفت در آینده فقط وظیفه مالکیتی خواهد داشت

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، مسعود میرکاظمی در جمع مدیران صنعت نفت استان لرستان در سخنانی اظهار داشت: مدیران صنعت نفت باید با مذاکره با سرمایه گذارها منابع مالی مورد نیاز را جذب و با استفاده از توان مالی آنها پروژه های صنایع نفت و گاز را به پیش ببرند.

وی ادامه داد: در برنامه پنجم توسعه باید به سمت جذب منابع رفته و با استفاده از بیع متقابل منابع مالی مورد نیاز جهت توسعه صنایع بالا دستی و پائین دستی صنایع نفت و گاز را تامین کرد.

وزیر نفت دولت دهم اجرای طرح هدفمندی یارانه ها را گام مهمی در راستای عدالت گستری دانست و بیان داشت: با اجرای این قانون مشترکین پرمصرف به سمت تعدیل مصرف خود خواهند رفت که در این راستا باید آموزشهای لازم به آنها داده شود تا با روشهای کاهش مصرف گاز آشنا شوند.

میرکاظمی با تایید اینکه اکنون انرژی جایگاه خود را پیدا کرده است، افزود: اکنون تجار و تولیدکنندگان، وسایل استانداردتری که به شکل بهینه تری انرژی را مصرف خواهند کرد روانه بازار خواهند کرد و همین یکی از روشهای کاهش مصرف انرژی خواهد بود.

وی همچنین با بیان اینکه خدمت به مردم لرستان افتخار است از مدیران و مسئولان شرکتهای زیر مجموعه وزارت نفت خواست با علم به اینکه همگی هم خانواده و عضو یک وزارتخانه هستند با همدلی و پشتیبانی از هم در جهت خدمت بیشتر به مردم استان تلاش کنند.

وزیر نفت دولت دهم با تاکید بر اینکه نیروی انسانی نقشی کلیدی در توسعه صنایع نفت و گاز دارد آموزش نیروی انسانی در چرخه کار را بسیار حیاتی دانست و از مدیران خواست با برگزاری آموزشهای لازم نیروی انسانی را به روز کنند چرا که تاثیر این کار در سریعترین زمان در سیستم خود را نشان خواهد داد.

میرکاظمی افزود: نگاهها در همه زمینه ها باید تغییر کند و با نگاه به افقهای وسیعتر و با نگاهی به گذشته و استفاده از فرصتها در راه ساخت آینده گام برداشت.

بنابر این گزارش در این جلسه که با حضور مدیران شرکتهای گاز، پخش فرآورده های نفتی، خطوط لوله و مخابرات، پتروشیمی و بهداری و بهداشت لرستان برگزار شد مدیران این شرکتها ضمن ارائه گزارش عملکرد تنگناها و چالشهای فراروی خود را بیان کردند.