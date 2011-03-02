جلسه کارگروه فرهنگ و هنر لرستان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، جلسه کارگروه فرهنگ و هنر استان لرستان بعد از ظهر چهارشنبه به ریاست محمود احمدی نژاد و با حضور تعدادی از وزرا و مسئولان فرهنگی این استان در محل استانداری لرستان تشکیل شد.

کارگروه فرهنگ و هنر که به دلیل رویکرد فرهنگی دولت، در دور سوم از سفرهای استانی به جمع کارگروه ها تخصصی دولت در سفر استانی اضافه شده است؛ به منظور ارتقای سطح فرهنگی استان ها برگزار می شود.

این کارگروه در راستای ارتقای سطح فعالیت های فرهنگی و با هدف تبیین و کشف ویژگی‌های فرهنگی استان لرستان تشکیل شده است و مسئولان محلی و استانی پیشنهادات و طرح های خود را به سمع و نظر رئیس جمهور و سایر اعضای کارگروه فرهنگ و هنر می رسانند تا براساس نیازهای این استان بودجه و اعتبارات فرهنگی تخصیص یابد.

براساس این گزارش، پیشنهاداتی که در جلسه کارگروه فرهنگ و هنر مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد، برای تصویب نهایی به جلسه استانی هیئت دولت ارائه می شود.