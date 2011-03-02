جلسه هیئت دولت در استانداری لرستان آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، مطابق روال سفرهای استانی جلسه هیئت دولت در محل استانداری لرستان آغاز شد که در این جلسه تصمیمات و مصوبات جدیدی برای دور سوم اتخاذ می‌شود.

در این جلسه گزارش وزرا و معاونان از جلسات شورای اداری شهرستان های استان لرستان به اطلاع رئیس جمهور و سایر اعضای کابینه دولت می‌رسد و بر اساس آن تصمیماتی به منظور حل مسائل و مشکلات این استان گرفته می‌شود.

همچنین تصمیمات و مصوبات اتخاذ شده در کارگروه فرهنگ و هنر استان لرستان در جلسه استانی هیئت دولت برای تصمیم نهایی مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.

بنابر این گزارش هیئت دولت در دور اول سفرهای استانی به استان لرستان 168 مصوبه و در دور دوم سفرهای استانی 207 مصوبه داشته که در دور اول 86درصد و در دور دوم 68 درصد آنها اجرایی شده است.