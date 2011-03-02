مباحث حقوقی و قضایی اسلام مورد تحقیق غربیها قرار گیرد

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس قوه قضاییه در دیدار وزیر دادگستری بلاروس با اشاره به نیاز انسان معاصر به ویژه انسان غربی به معنویت، افزایش تعامل مناسب میان اسلام و کشورهای غربی و آشنایی غربیان با موازین، اصول، زیربناها و نگاه اسلام به مسائلی مانند حقوق بشر و نیز مسائل حقوقی و قضایی اسلامی را بستری مناسب در دستیابی آنان به ارزش‌های فراموش شده انسان معاصر برشمرد.

آیت الله آملی لاریجانی گفت: دین اسلام علاوه بر ملاحظه ابعاد سیاسی اقتصادی و اجتماعی به بحث معنویت توجه بسیار کرده است و دلیل رویکرد انسانهای معاصر به دین اسلام انطباق موازین و اصول آن با مقتضیات فطری انسانها است و اکنون به عیان می‌بینیم که پیش‌بینی حضرت امام(ره) درباره بازگشت به معنویت که در نامه ایشان به گورباچف مطرح شد محقق شده و اسلام به جهت پاسخ به نیازهای بشریت اکنون بسیار مورد توجه است و حرف‌های زیادی برای گفتن دارد.

رئیس قوه قضاییه به پشتوانه غنی و عظیم مطالعات علما و روحانیون برجسته دینی در ایران اشاره کرد و افزود: مباحث علمای اسلام در مبانی فقه و حقوق بسیار مهم و قابل عرضه به دنیاست و امیدواریم با تشکیل گروه‌های مشترک قضایی میان دو کشور ایران و بلاروس بستر‌های مناسب برای انتقال این مباحث و تجربیات فراهم شود.

آیت الله آملی لاریجانی همچنین با اشاره به رویکرد غرب در قبال مسئله حقوق بشر به انتقاد از تلاش غربیان در تحمیل ارزش‌های مورد نظر خود در این مباحث به تمامی ملل پرداخت و گفت: کشورهای غربی می‌خواهند ابزار و ارزش‌های خود در باب حقوق بشر را با پیش‌فرض‌های مورد نظرشان به دنیا تحمیل کنند.

رئیس قوه قضاییه در ادامه با اشاره به مشترکات دو کشور ایران و بلاروس موضع گیری های مستقل این کشور در قبال مسائل ایران را قابل تقدیر دانست و گفت: محورهای مشترک و روبه‌ گسترشی در مناسبات دو کشور در زمینه‌های فرهنگی، اقتصادی و نیز مسائل حقوقی و قضایی وجود دارد.

آیت الله آملی لاریجانی همچنین خواستار همکاری دو کشور در زمینه مقابله با عرضه و قاچاق مواد مخدر شد.

در این دیدار ویکتور گولوالف وزیر دادگستری بلاروس استقلال دستگاه قضایی ایران را یکی از ویژگیهای مثبت قوه قضاییه کشورمان برشمرد و خواستار همکاری و تعامل بیشتر با ایران به منظور استفاده از تجربیات حقوقی و قضایی کشورمان شد.

وزیر دادگستری بلاروس نگاه برخی کشورهای غربی در خصوص مباحث حقوق بشری و منحصر کردن آن به مبانی مورد نظر خود را مورد انتقاد قرار داد.

در این دیدار موافقت نامه استرداد مجرمان میان ایران و بلاروس در حضور رئیس قوه قضاییه به امضاء وزیران دادگستری دو کشور رسید.