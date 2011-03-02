کارخانه زاگرس پوش بروجرد افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر در شهرستان بروجرد، مدیر عامل کارخانه تولید پوشاک زاگرس پوش شهرستان بروجرد در این مراسم در سخنانی اظهار داشت: این خط تولید با تولید سالانه 781 هزار دست کت و شلوار، پیراهن و پالتو به بهره برداری رسیده است.

رحیم چگنی ادامه داد: خط جدید این کارخانه در زمینی به مساحت چهار هزار و 950 متر مربع و با ایجاد اشتغال برای 28 نفر افتتاح شده است.

وی یادآور شد: برای بهره برداری از این کارخانه 56 هزار و 125 میلیون ریال هزینه شده است.

بنابر این گزارش امروز وزیر مسکن و شهرسازی و هیئت همراه علاوه بر افتتاح این پروژه ها در جلسه شورای اداری شهرستان بروجرد نیز شرکت کردند.