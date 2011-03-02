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۱۱ اسفند ۱۳۸۹، ۱۸:۲۳

با حضور وزیر مسکن/

کارخانه زاگرس پوش بروجرد افتتاح شد

کارخانه زاگرس پوش بروجرد افتتاح شد

خرم آباد - خبرگزاری مهر: در جریان سفر سوم هیئت دولت به استان لرستان با حضور وزیر مسکن و شهرسازی پروژه های عمرانی و تولیدی شهرستان بروجرد از جمله خط جدید تولید کت و شلوار، پیراهن و پالتو زاگرس پوش بروجرد در شهرک صنعتی شماره یک به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرنگار مهر در شهرستان بروجرد، مدیر عامل کارخانه تولید پوشاک زاگرس پوش شهرستان بروجرد در این مراسم در سخنانی اظهار داشت: این خط تولید با تولید سالانه 781 هزار دست کت و شلوار، پیراهن و پالتو به بهره برداری رسیده است.

رحیم چگنی ادامه داد: خط جدید این کارخانه در زمینی به مساحت چهار هزار و 950 متر مربع و با ایجاد اشتغال برای 28 نفر افتتاح شده است.

وی یادآور شد: برای بهره برداری از این کارخانه 56 هزار و 125 میلیون ریال هزینه شده است.

بنابر این گزارش امروز وزیر مسکن و شهرسازی و هیئت همراه علاوه بر افتتاح این پروژه ها در جلسه شورای اداری شهرستان بروجرد نیز شرکت کردند.

کد مطلب 1265704

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