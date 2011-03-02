13.5 میلیون سهم در بورس منطقه ای مازندران مبادله شد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی جعفری افزود: در بورس منطقه ای مازندران 13 میلیون و 425 هزار و 942 سهم به ارزش 45 میلیارد و 650 میلیون ریال مبادله شده است.

وی خاطر نشان کرد: ارزش ریالی سهام خریداری شده، 19 میلیارد و 215 میلیون ریال و ارزش فروش سهام 26 میلیارد و 436 میلیون ریال بوده است.

مدیر بورس منطقه ای مازندران تصریح کرد: ارزش ریالی معاملات در تالار بورس منطقه مازندران از ابتدای سال 89 تاکنون به بیش از دو هزار و 121 میلیارد ریال رسیده است.

وی با بیان اینکه متوسط ارزش معاملات روزانه سهام از ابتدای سال 89 تاکنون حدود 9 میلیارد ریال بوده است گفت: در این هفته شرکت های همراه اول، مخابرات ایران، سرمایه گذاری سایپا، فولاد مبارکه و تجارت الکترونیک پارسیان پنج شرکت برتر از نظر ارزش معاملات در تالار بورس منطقه ای مازندران بودند.

جعفری اظهار داشت: از کل سهام مبادله شده در این تالار طی هفته جاری، حدود 42 دترصد مربوط به خرید و 58 درصد مربوط به فروش سهام بوده است.

در این هفته شاخص قیمت 56 واحد نسبت به هفته قبل کاهش داشته و به 21 هزار و 694 واحد رسیده است.