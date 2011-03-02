سکونت 15 درصد جمعیت گلستان در بافتهای فرسوده

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، حجت الله عامری عصر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران در گرگان،مهم‏ترین مشکل برای بازسازی این بافت‏ها را عدم توفیق در جذب سرمایه‏گذاران برای سرمایه‏گذاری در این بخش دانست و افزود: باید مزیتهای اقتصادی برای سرمایه گذاران ایجاد شود تا بتوان به این بخش از شهرها نیز رسیدگی کافی کرد.

وی تأکید کرد: با توجه به این‏که توسعه جانبی شهرها برای شهرداری‏ها بسیار پرهزینه است، اگر هزینه‏ها به سوی استفاده در این بافتها سوق داده شود بسیاری از مشکلات این‏گونه بافت‏ها حل خواهد شد.



عامری در پاسخ به سئوال نقش نظام مهندسی در نوسازی بافت های فرسوده گفت: متولی احیای بافت های فرسوده در کشور وزارت مسکن و شهرسازی با مسئولیت شرکت عمران و بهسازی و در استان گلستان زیر مجموعه آن یعنی شرکت عمران و مسکن سازان است.

وی با توجه به برنامه‏های اعلام شده در بخش مسکن مهر و این موضوع که دولت در نظر دارد برای سال آینده پروژه های مسکن مهر را به سمت بافت‏های فرسوده سوق دهد اظهار امیدواری کرد تا مشکلات در این زمین تا حدود زیادی حل شود.



رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گلستان در باره تاثیراجرایی شدن قانون هدفمند کردن یارانه ها و نقش آن در افزایش قیمت مسکن اعلام کرد: هدفمند کردن یارانه ها تصمیم بزرگی بود که باعث به روز شدن خلاقیت مهندسین وسبب ایجاد انگیزه برای توانایی مهندسین خواهد شد.

وی تصریح کرد: ارزان بودن انرژی باعث کم توجهی در امر ساخت و سازها و هدررفت انرژی در شیوه ساختمان سازی سنتی شده بوداما با تصمیم اخذ شده و حرکت به سوی صنعتی سازی بی‏تردید و ناگزیر راه‏های درستی را خواهیم یافت.



رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گلستان یکی از مهمترین اهداف تشکیل این سازمان را ارتقای کیفیت و ترویج مقررات ملی ساختمان و الزام به رعایت این مقررات دانست.



عامری افزود: از مهمترین عوامل ایجاد این سازمان حفظ و حراست از سرمایه های ملی کشور است که هر ساله در ساخت‏ و سازهای استان هزینه می شود.